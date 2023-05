La Dukes Sansepolcro in trionfo: conquistata la C

Dopo il successo della Dukes che conquista la C unica di basket, è arrivato quello del Sansepolcro che dopo cinque anni di attesa torna in serie D. Nel frattempo l’amministrazione comunale biturgense ha tributato un doveroso omaggio alla Dukes Basket Sansepolcro per la bella promozione ottenuta. A Palazzo delle Laudi il sindaco Fabrizio Innocenti, in rappresentanza dell’intera amministrazione, ha ricevuto componenti della società e della squadra di pallacanestro, reduci dalla brillante vittoria del campionato di serie D e conseguente promozione nella serie C unica. "Da sindaco e da appassionato di sport da sempre – ha detto nel suo indirizzo di saluto il primo cittadino che per l’occasione ha indossato la maglietta celebrativa della Dukes – sono particolarmente contento di questo vostro successo, che inorgoglisce un’intera comunità, rappresentando il giusto premio per un sodalizio solido, competitivo, attento alla crescita dei giovani, ormai ben radicato nel tessuto sportivo di Sansepolcro. Complimenti a tutti voi, sono certo che la vostra crescita proseguirà negli anni e verso la quale la nostra amministrazione comunale sarà sempre vicina perché rappresentate un esempio virtuoso da seguire". La cerimonia si è conclusa con la consegna di una targa alla Dukes ed è stata contrassegnata da un confronto con dirigenti, tecnici e giocatori della società biturgense anche nel ricordo dell’indimenticato professor Pellico Barbagli, pioniere della pallacanestro in Valtiberina.