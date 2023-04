La corsa salvezza delle amaranto Tre scontri diretti per Testini

AREZZO

La vittoria ottenuta contro il Chievo nell’ultimo turno ha permesso all’Arezzo femminile di trascorrere una Pasqua serena in attesa di rituffarsi a pieno regime nella fase finale della stagione che sarà decisiva per le ragazze amaranto per conquistare la salvezza in serie B.

Alla ripresa, fissata per domenica 16 aprile, mancheranno sette partite al termine del campionato. Saranno sopratutto le prossime tre a risultare, probabilmente, determinanti per la permanenza in cadetteria. La squadra di Testini dovrà, infatti, affrontare in sequenza Torres, Trento e Tavagnacco, tre dirette concorrenti per la salvezza e che seguono le amaranto in graduatoria. Il calendario non ammette, dunque, errori o passi falsi. Si comincia domenica prossima con la trasferta in terra sarda, a Sassari. La Torres occupa, al momento, il terz’ultimo posto della classifica a quota 17. Tre punti in meno proprio dell’Arezzo. Per Razzolini e compagne sarà fondamentale un risultato positivo per tenere le sarde a distanza e cercare poi di sfruttare al massimo il turno casalingo contro il Trento (momentaneamente penultimo).

In caso di vittoria con le trentine potrebbe bastare anche un pari nel successivo turno esterno a Tavagnacco per garantirsi una certa tranquillità per il finale di campionato. Il regolamento prevede che retrocedano le ultime tre.

Nel frattempo proseguono gli impegni internazionali per Marinella Panayiotou e Claudia Cagnina, convocate con le rispettive squadre nazionali in occasione della Fifa Women’s International Window in svolgimento dal 3 all’11 aprile. Panayiotou, con la nazionale di Cipro, è stata impegnata in due partite amichevoli contro l’Armenia il 6 e il 9 aprile, mentre Cagnina, con la nazionale del Perù, ha disputato due partite amichevoli contro l’Uruguay il 6 e il 10 aprile.

A.L.