La Chimera Nuoto debutta al campionato regionale giovanile con sei medaglie

Chimera Nuoto - Campionato Regionale Giovanile

Arezzo, 8 marzo 2023 – Sei medaglie per la Chimera Nuoto al debutto nel Campionato Regionale Giovanile. La manifestazione ha preso il via a Livorno con la sessione femminile e ha visto la società aretina scendere in vasca con dieci atlete che, negli ultimi mesi, erano riuscite a centrare la qualificazione nelle diverse fasce d’età e nelle diverse specialità.

Il medagliere finale ha registrato tre argenti e tre bronzi che hanno piazzato la Chimera Nuoto al nono posto provvisorio nella classifica generale della categoria Juniores tra società di tutta la regione, in attesa di tornare a competere da venerdì 10 a domenica 12 marzo con la squadra maschile. Prestazioni di assoluto livello hanno portato la firma di Gaia Burzi del 2007 che è riuscita a salire sul podio per cinque volte.

L’aretina è stata tra le migliori Juniores in virtù di due secondi posti nei 200 misti e nei 50 stile libero, di tre terzi posti nei 400 misti, nei 100 stile libero e nei 200 rana, e di un quinto posto nei 1500 stile libero, denotando la capacità di piazzarsi ai vertici in tutte le specialità in cui ha gareggiato. Nella stessa categoria ha più volte sfiorato la medaglia Sofia Donati del 2007 che ha chiuso per quarta i 50 dorso, i 100 dorso e i 100 farfalla, per settima i 50 farfalla e per ottava i 200 farfalla, ma positiva è stata anche la prova di Eleonora Mazzeschi del 2008 che si è piazzata sesta nei 400 misti e nei 200 rana, settima nei 100 rana, ottava nei 50 rana e nona nei 200 misti.

L’ultima medaglia è stata festeggiata da Natalia Mazzeschi del 2010 che, tra le Ragazze, ha colto l’argento nei 1500 stile libero e ha poi impreziosito la propria partecipazione al Campionato Regionale Giovanile con un quinto posto negli 800 stile libero, un sesto posto nei 400 stile libero e un settimo posto nei 400 misti. Un buon risultato, infine, è arrivato nella staffetta 4x100 stile libero con un nono posto tra le Juniores con Burzi, Donati e le sorelle Mazzeschi.

La squadra della Chimera Nuoto in vasca a Livorno, accompagnata dal tecnico Adriano Pacifici, ha poi fatto affidamento su Elisabetta Benedetti, Viola Calvo Pegna, Vittoria Ermini, Gaia Formelli e Maria Sole Sacchetti che hanno vissuto una positiva esperienza di confronto e di crescita con le migliori coetanee della regione.

«Il Campionato Regionale Giovanile - commenta Marco Magara, direttore sportivo della Chimera Nuoto, - è l’appuntamento più importante della prima fase di stagione e siamo soddisfatti di aver centrato la qualificazione con un bel gruppo di ragazze che ha poi ben figurato con ottimi piazzamenti e positivi miglioramenti cronometrici.

Tutto questo va a premiare l’impegno, il carattere e la passione di un percorso di crescita sportiva impostato negli ultimi anni con programmazione e lungimiranza».