La Castiglionese di Fani per l’impresa

Tutto in 90 minuti, anzi in 120 minuti. È il giorno delle semifinali playoff di Eccellenza e la Castiglionese si prepara a entrare in gioca. Proprio nella prima domenica del "Maggio" la truppa di Roberto Fani alle 15 cercherà l’impresa per rendere ancor più prezioso questo ritorno in Eccellenza. Avversario dei viola sarà il Pontassieve, quarta della classe, che in campionato nel doppio confronto ha saputo strappare un pari e una vittoria contro Falomi e compagni. Oggi però conteranno poco i precedenti quando il direttore di gara – Leonardo Colombi di Livorno – fischierà il calcio di inizio.

Per la squadra di casa, pronta a scendere in campo con un completo speciale, proprio per questa occasione, c’è la possibilità di passare al turno successivo in virtù anche di un pareggio. Se non dovesse esserci una formazione in vantaggio sull’altra al 90’ si crocerà fino al termine dei due supplementari e qualora dovesse persistere il pareggio accederà alla finale la Castiglionese per aver chiuso la stagione con un miglior piazzamento.