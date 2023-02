La Castelnuovese brinda insieme a Serse Cosmi

Questa sera alle ore 21 all’Auditorium del Museo Mine di Castelnuovo d’Avane, la Usd Castelnuovese ripercorrerà la sua storia, iniziata nell’ormai lontano 1926, per giungere ai progetti futuri di una realtà calcistica ed associativa che tanto contributo ha dato al territorio. La serata, in cui verranno proiettati video e foto degli anni passati, avrà come ospite d’onore un allenatore, Serse Cosmi, che ha sempre valorizzato il calcio giovanile e soprattutto quello dei campi di provincia. Interverranno all’evento il sindaco, Leonardo Degl’Innocenti o Sanni, il presidente dell’Usd Castelnuovese Renato Secciani e Alfonso Biagioni, memoria storica della squadra. Sarà questa anche l’occasione per riscoprire le pagine del libro "L’Uomo del fiume: la mia vita, il mio calcio" di Serse Cosmi ed Enzo Bucchioni, che ripercorre la vita del mister di Ponte San Giovanni dalla panchina del Bar Bruna a quelle di serie A.