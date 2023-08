La carica di Iaquinta jr "Mio padre Vincenzo? Mi dà tanti consigli"

Gabriele Bencivenni ha tratto indicazioni dalla sgambatura in famiglia che si è giocata domenica al Fedini. Ha giocato solo nei minuti finali Giuliano Regolanti mentre l’altro attaccante Giuseppe Iaquinta (nella foto) ha saltato il test per un problema di vesciche ai piedi. È parso già in forma campionato il marocchino Zhar, autore di due reti. Proprio Iaquinta è tra i volti nuovi dell’organico azzurro targato 2023-2024. Per lui un cognome pesante, che nella sua carriera calcistica qualche problema gliel’ha creato come tiene a ricordare. "Soprattutto nei vari settori giovanili dove ho giocato il mio cognome qualche problema me lo ha creato ma io sono Giuseppe e mio padre Vincenzo, mi dà tanti consigli utili ma siamo due cose completamente opposte. Vorrei ripetere le sue gesta: tanti anni in serie A e la conquista della coppa del mondo 2006. I miei obiettivi? Farò di tutto per conquistarmi il posto da titolare e solo dopo tenterò di arrivare in doppia cifra, magari fornendo anche assist ai miei compagni".

"Mi hanno parlato molto bene della società e dell’ambiente –conclude Iaquinta jr – so che ha fatto molti anni di professionismo e sarebbe veramente un piacere contribuire ai risultati della Sangiovannese".

Massimo Bagiardi