La carica di Essoussi "Il Sansepolcro c’è"

Essoussi, con freddezza, ha trasformato il rigore che ha dato la vittoria al Sansepolcro nel derby con il Lama. "Un bel successo – dice – significativo per il morale". Certo la partita non si era messa bene. "Tanto di cappello al Lama, ma onestamente non potevano reggere il ritmo dei primi 45 minuti anche nella ripresa. Siamo venuti fuori e i tre punti, credo siano meritati per continuare a sperare". E ora questa serie D vi attende. "Calma, il cammino è ancora lungo, ci restano otto battaglie, tra cui la trasferta ad Ellera, oltre al turno di riposo il 30 aprile". Ma ad Ellera sarete seguiti da un gran pubblico. "Questo è vero e faccio i complimenti a chi, domenica scorsa, ma in tutto questo torneo, ci è stato vicino, il percorso, però, è ancora lungo anche se il nostro braccio di ferro con l’Ellera continua". Ora lo stop, per tutti, e la ripresa a Cannara. "Ci attende un’altra partita da prendere con le molle, senza Quadroni e Pedrelli, squalificati, ma dovremo vincere anche lì".

Fabio Patti