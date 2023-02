La carica di Armillei "Pronti per il derby"

SANSEPOLCRO

Derby numero 11 tra Sansepolcro e Lama oggi al Buitoni e il tecnico dei biturgensi Antonio Armillei annuncia quali sono le sue scelte. "A parte Gorini sono tutti a disposizione per cui mi auguro di arrivare ai tre punti". Tutto il Lama è da temere, ma c’è un reparto che può creare più insidie? "Giustamente hai detto che il Lama è tutto da temere, ma il reparto avanzato con Bartolini Bartolucci e Bartoccini fa veramente paura, ma anche loro dovranno temerci perché siamo i primi in classifica. Ci siamo allenati durante tutta la settimana in maniera positiva". Sarà una gara dove ci saranno anche tanti ex.

"Una partita importante – evidenzia Armillei – ma gli ex che sono sia dall’una che dall’altra parte, sentiranno maggiormente questo incontro, poi quando l’arbitro fischierà verranno messi da parte tutti i vari aspetti e si penserà solo a vincere".

Una sfida nelle sfide... "Noi dobbiamo pensare gara per gara, ho sempre detto che dobbiamo guardare ad ogni singola partita. Arrivati a questo punto sono difficili tutti gli incontri con le ultime, perché vogliono risollevarsi, con le prime per le difficoltà tecniche, ma ogni match fa storia a sé. Il campionato è molto equilibrato quest’anno, per cui ci sarà da lottare ad ogni partita. A parte Foligno, dove abbiamo vinto 5-1, le altre gare sono state tutte sofferte". Fischio d’inizio alle 14,30 affidato al ternano Manuele Palombi che ha già diretto il Sansepolcro vincente in casa con il Cannara ed il Lama trionfatore a Marsciano con la Nestor.

COSI’ IN CAMPO (ore 14,30) SANSEPOLCRO: Patata, Del Siena, Pedrelli, Croce, Nuti, Burzigotti, Braccini, Priorelli, Essoussi, Valori, Mariotti. All. Armillei.

LAMA: Aluigi, Ferri, Volpi, Petricci, Bernicchi, Mambrini, Piras, Proietti, Bartolucci, Bartoccini, Bruschi. All. Tomassoli.

Arbitro: Palombi di Terni.

Fabio Patti