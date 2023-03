La Bruschi Galli va ancora ko Brivido salvezza

La Bruschi Galli perde 88-76 la sfida contro Campobasso, ma non la speranza di salvarsi. Dipenderà dal risultato delle tre gare che la Brixia Brescia deve giocare. Troppo forti le molisane, ma ha pesato molto l’assenza della forte ala-centro, la Tijana Krivacevic, che è ferma per la distorsione ad una caviglia, riportata nella partita di Moncalieri. Con la sua presenza la partita avrebbe avuto un indirizzo diverso. La cronaca. Prima della sfida un mazzetto di fiori di mimosa a tutte le giocatrici: si parte subito con botta e risposta con la Schwienbacher, Garrick, Bove e Tassinari. Campobasso replica con Abdi, Parks, Togliani e Kacerick. Primo periodo punto a punto, e termina con la Bruschi avanti 24-20. Ma è un fuoco di paglia. C’è nel secondo tempino la riscossa del Campobasso (40-47). Terzo periodo la fuga delle molisane, che chiudono con 13 punti avanti (58-71). L’ultimo periodo niente da fare per le ragazze di Matassini, che limitano solo i danni, riducendo il punteggio. Ora si attende l’esito delle gare della diretta rivale, la Brixia Brescia, su cui la Bruschi Galli ha sempre un buon vantaggio.

