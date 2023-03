La Bruschi Galli cerca conferme in vista dei play out

SAN GIOVANNI

Terz’ultima partita di campionato di pallacanestro A1 femminile. La Bruschi Galli oggi sarà di scena a Sesto San Giovanni, palla a due alle 18. La squadra milanese è sicura che disputerà i play-off, la Bruschi certa della partecipazione ai play-out. La stellate di coach Alberto Matassini, come le atlete lombarde del coach Domenico Sabatelli, non hanno problemi quindi di punti, il loro scopo è giocare al meglio per preparare le sfide dei play off e play-out. "Sarà come un’amichevole oggi – dice Matassini – Per la Bruschi queste tre giornate saranno utili per il recupero della fortissima Tijna Krivacic, ala centro e anche per affinare la nostra preparazione in vista delle sfide salvezza".

Il quintetto base: Schwinbacher, Garrrich, Paulsson, Tassinar e Koisar; in panchina Bove, Lazzaro, Missanelli, Krivacevic, Atanasovska.