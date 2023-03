La Bruschi Galli aggunata i playout Matassini: "Ora lo sprint salvezza"

SAN GIOVANNI

La Bruschi Galli, pur perdendo contro il Campobasso (76-88), ma vista la sconfitta della Brixia Brescia – che retrocede in A2, col Crema (64-84) e la vittoria del Lucca sul Moncalieri (78-60) – è matematicamente certa del superamento della eliminazione diretta in A2, e pertanto farà i play-out con Lucca, Faenza e Moncalieri. I punteggi attuali delle quattro squadre interessate ai play-out: Moncalieri punti 14, Faenza 12, Lucca 10 e Bruschi Galli 8 . Ancora non conosciamo gli abbinamenti, perché si devono giocare tre gare (solo la Brixia Brescia due), prima della fine del campionato. Alla lotta per la posizione sono interessate Moncalieri, Faenza e Lucca, la Bruschi è distaccata troppo.

I play-out per evitare la seconda retrocessione in A2 comprendono due vittorie su tre gare. La Bruschi del patron Salvatore Argirò giocherà a Sesto San Giovanni, in casa con lo Schio ed a Crema.

"Ci prepareremo bene per le partite dei play-out – commenta coach Alberto Matassini – Ci sono nelle ragazze tante forti motivazioni per difendere la A1. Ce la giocheremo fino all’ultimo. Possiamo farcela. Sarà importante il recupero dall’infortunio della nostra ala-centro, Tijana Krivacevic". Non deve meravigliare se la Bruschi deve giocarsi la salvezza ai play-out, è il primo anno che milita in questa difficile categoria. Domenica 12 marzo la Bruschi giocherà al Palacarzaniga contro il Sesto San Giovanni, la penultima il 19 marzo al Palagalli con la fortissima Schio e chiusura del campionato a Crema contro la compagine Parking Graf Crema. "Tre partite utili e importanti per preparare al meglio la squadra per la disputa dei play-out" sostiene coach Matassini. Col recupero della Krivacevic, che forma un bel quintetto con la Garrick, Paulsson Tassinari e Schwienbacher, la Bruschi Galli ha buone possibilità di salvarsi.

Giorgio Grassi