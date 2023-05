La bomba di Fornara trascina la Sba in finale

L’Amen Sba arriva alla finale per la promozione in serie B che giocherà contro il Prato Dragons che ha sconfitto con un netto 3-0 la nobile decaduta Mens Sana Siena. Tre indizi fanno una prova. Ancora una vittoria di Arezzo al fotofinish. Amaranto che si impongono 81-80 con tripla di Fornara all’ultimo secondo. Come accaduto in gara 1 e 2, Lucca domina a tratti, sciupa vantaggi importanti, + 15 e poi vince Arezzo che chiude la serie 3-0. Lucca esce di scena con tanta amarezza. Una partita strana: di solito nei playoff prevalgono le difese, Bcl invece segna 47 punti all’intervallo lungo, con un più 9 meritato. Super Simonetti che dispensa stoppate in difesa e scivolamenti offensivi assai efficaci. Barsanti infila la tripla del più dieci. Qui ci sono momenti di tensione tra la tifoseria aretina e quella lucchese: si arriva quasu alle mani. Per fortuna ritorna la calma e la truppa di coach Nalin sembra in controllo. Nella ripresa Veselinovic e Rossi accorciano dalla lunga distanza, 50-47, i padroni di casa concedono troppi rimbalzi in attacco, ma migliorano le percentuali al tiro per i lucchesi, Pierini firma il 64-49 al 28’, ma un gioco da 4 punti (tripla e fallo) di Fornara, riapre tutto, 67-55 al 30’. Arezzo prova la zona, sai in versione 2-3 sia 3-2 che dà subito dividendi, 69-64, per disinnescarla serve una tripla di Tempestini al 34’, ma gli ospiti non mollano, 72-67. Tecnico a Barsanti. Liberi di Barsanti, canestri di Del Debbio e Fornara dai 6,75. Rossi dalla lunetta firma il 78-79 a 17’’ dalla fine. Poi decide il solito Fornara.

Massimo Stefanini