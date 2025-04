La BC Servizi Arezzo fa 6 su 6 nel girone di ritorno e chiude al sesto posto

Arezzo, 28 aprile 2025 – Sesto successo consecutivo per la BC Servizi Scuola Basket Arezzo che nell'ultima gara della seconda fase batte la Junior Libertas Casale Monferrato con il punteggio di 97 a 79.

Pronti via e la SBA perde subito per infortunio Prenga caduto male dalla contesa iniziale e costretto ad uscire senza aver possibilità di rientrare in campo nel corso della partita, gli amaranto di coach Fioravanti hanno sofferto ad inizio gara le percentuali di realizzazione dei piemontesi che si sono presentati al Palasport Estra con sei triple realizzate nei primi dieci minuti di gioco.

Dopo il 31-22 a favore di Casale alla prima sirena, Arezzo prova ad accorciare le distanze grazie all’impatto positivo di Iannicelli sulla gara ed a Bischetti che si carica le responsabilità offensive della BC Servizi segnando 14 punti in 8 minuti. All’intervallo però le bombe di Giacomelli e Sirchia lasciano Casale avanti con il punteggio di 55-48 con la squadra di coach Vigneri capace di mettere a referto ben 11 triple nei primi venti minuti di gioco.

Nel terzo quarto la BC Servizi alza l’intensità difensiva non consentendo agli ospiti di mantenere le stesse percentuali di realizzazione e raggiunge gli avversari a quota 55 con un canestro dalla lunga distanza di Toia, sul finire del terzo quarto due canestri di Vagnuzzi e Dal Pos dalla distanza favoriscono il 76-70 della terza sirena.

Negli ultimi dieci minuti la SBA allunga in maniera decisiva, Dal Pos punisce la difesa di Casale con le sue triple ed il vantaggio degli amaranto arriva alla doppia cifra (84-74 al 33’). La squadra di coach Fioravanti gestisce con attenzione la gara chiudendo con il punteggio di 97 a 79 che vale il sesto successo consecutivo nella seconda fase di campionato e soprattutto il sesto posto finale che significa accoppiamento PlayOff contro l’Etrusca San Miniato.

La BC Servizi raccoglie l’applauso del proprio pubblico per quest’ultima vittoria e per un campionato che ha dato tante soddisfazioni, l’appuntamento per la post season sarà per il weekend 10-11 Maggio quando la giocherà in trasferta per Gara 1 dei Quarti di Finale.