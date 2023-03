La Baldaccio senza gol a Prato Ancora pari: è il quindicesimo

Zenith Prato

0

Baldaccio Bruni

0

ZENITH PRATO: Brunelli, Diffini (57’ Braccesi), Gonfiantini, Chiavacci, Parenti, Gori, Safina (46’ Saccenti), Lunghi (81’ Silva Reis), Castiello (88’ Maiolino), Rosi, Caggianese. Allenatore: Settesoldi.

BALDACCIO BRUNI: Vaccarecci, Vassallo A., Magi, Bruschi, Adreani, Piccinelli, Lomarini, Torzoni, Terzi, Mercuri (66’ Sbardella), Giovagnini. Allenatore: Borgo.

Arbitro: Pascali di Pistoia.

Note: terreno in buone condizioni, spettatori 100 circa

PRATO – Termina con un pareggio la trasferta in terra pratese della Baldaccio: è il quindicesimo in 29 partite. Guardando il valore e la posizione in classifica dell’avversario, quello ottenuto è sicuramente un ottimo punto che permette agli anghiaresi di muovere la classifica anche se non di prendere margine più di tanto dalla zona retrocessione. Primo tempo dove i padroni di casa hanno cercato con insistenza la via del gol. Al 9’ Diffini supera Adreani e dal fondo fa partire una bordata sulla quale Vaccarecci di piede salva la propria porta. Al 23’ veementi proteste della Baldaccio: cross dalla sinistra di Magi e Parenti in piena area pressato da Mercuri devia la palla per gli ospiti forse con la mano, ma direttore di gara e assistente indicano la bandierina.

Nella ripresa la Baldaccio si fa più intraprendente, controlla senza rischi e riparte in contropiede. Al 64’ la Baldaccio ha una ghiotta occasione con Mercuri che riceve sui piedi il pallone non trattenuto dal portiere avversario ma calcia debolente su Chiavacci che salva. Al 76’ è lo Zenith Prato a reclamare un calcio di rigore per un fallo di mano in area di Adreani, ma anche in questa occasione l’arbitro indica il calcio d’angolo. Non accade più nulla fino al 94’ con le due squadre che si dividono la posta in palio.