La Baldaccio paga carissimo l’unico errore della difesa

LASTRIGIANA

1

BALDACCIO BRUNI

0

LASTRIGIANA: Marziano, Becagli (76’ Piccione), Bardazzi, Del Colle, Chiavacci, Borselli, Pierattini, Mazzanti (73’ Crini), Palaj, Morelli (70’ Sarti), Nencini G. All.: Gambadori

BALDACCIO BRUNI: Vaccarecci, Piccinelli, Pedrelli, Adreani, Magi, Mambrini, Giovagnini, Torzoni, Boriosi, Autorita (73’ El Mohtarim), Sbardella (53’ Mercuri). All.: Baldolini

Arbitro: Marchi di Siena.

Rete: 79’ Crini.

Note: ammoniti Mazzanti, Magi, Torzoni, Nencini, Mercuri, Giovagnini, Bardazzi.

LASTRA SIGNA – Una leggerezza difensiva a undici minuti dalla fine è costata la sconfitta ai biancoverdi del Baldaccio Bruni, che avevano in verità controllato fino a quel momento la gara senza correre rischi. E’ stata una partita equilibrata e con poche emozioni. L’avvio era di marca ospite con una bella azione al 4’ di Boriosi e Sbardella che concludeva però alto, mentre i locali crescevano di tono prima della mezzora dopo una partenza incerta. Al 40’ il capitano del Baldaccio Torzoni da 25 metri spediva a lato di poco a mezza altezza. Nella ripresa ancora equilibrio in campo e tre vere emozioni con un tiro di Pierattini al 12’ che veniva deviato brillantemente dal portiere ospite sopra la traversa. Al 25’ il vivace Mercuri, spediva alto da buona posizione, infine il gol decisivo per la vittoria della Lastrigiana, al 34’ quando su un lungo cross dalla destra, Crini era lasciato piuttosto libero a pochi metri dalla porta e il suo tocco non concedeva scampo al portiere.

Antonio Mannori