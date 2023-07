l primo nuovo colpo di mercato dell’Amen BC Servizi Sba è Ettore Semprini Cesari

Arezzo, 20 luglio 2023 – L’Amen BS Servizi Scuola Basket Arezzo ha il piacere di comunicare l’ingaggio per il prossimo campionato di Serie B Interregionale di Ettore Semprini Cesari.

Non si è fatto attendere il primo nuovo innesto dell’Amen BC Servizi, dopo le conferme di Toia, Rossi, Pelucchini e Giommetti, la società amaranto inserisce nel proprio roster Semprini che andrà a rinforzare il reparto dei lunghi. Nato nel 2001, figlio d’arte cresciuto cestisticamente a Santarcangelo, Semprini è un’ala-pivot di 2 metri che ha avuto già esperienze in Serie B con le maglie di Rimini e nella prima metà della passata stagione di Teramo.

Le parole del neo arrivato in amaranto: ”La chiamata di coach Evangelisti che mi ha parlato di società, ambiente e del mio ruolo all’interno della squadra mi ha subito convinto nel fare la scelta di Arezzo.

Dal punto di vista tecnico sono un 4 che sa spaziare in campo anche da 5”. “Sono molto carico“ prosegue Semprini “per questa nuova avventura in Serie B dopo aver chiuso la stagione scorsa in Serie C Gold a Forlimpopoli.

Non vedo l’ora di iniziare la stagione poter dare tutto per la mia nuova squadra”. Coach Evangelisti sul nuovo acquisto: “Appena ho visto le partite di Ettore ho capito che è un giocatore che faceva per noi, è un lungo dinamico e un giocatore che può giocare sia nel ruolo di 4 che di 5.

Ha grande intelligenza cestistica e sa passare bene la palla dal post sicuramente, queste sono doti rare considerata la giovane età. Ha già fatto campionati senior importanti e viene ad Arezzo per cercare di completarsi come giocatore ed è quello il mio obiettivo, fargli fare un ulteriore salto di qualità.

Sicuramente per le sue caratteristiche sono convinto che si adatterà subito al tipo di gioco che facciamo noi. Sono molto contento che abbia accettato di venire ad Arezzo”. Nell’Amen BC Servizi Semprini vestirà la maglia numero 14. Da tutta la Scuola Basket Arezzo il più caloroso benvenuto nella nostra squadra.