Kozak, allenamenti no stop anche a Ferragosto Sabato il debutto: e Montini lancia la sfida

di Luca Amorosi

È ricominciato ieri il lavoro sul campo dell’Arezzo dopo la breve sosta di Ferragosto. Davanti ci sono ancora due settimane piene per preparare il debutto in campionato a Rimini, probabilmente in anticipo per non coincidere con la Giostra del Saracino dedicata proprio al centenario dell’Arezzo calcio. Non solo, perché in senso lato questi quindici giorni che mancano al primo impegno ufficiale serviranno per perfezionare la preparazione in vista dell’intera stagione.

Dopo i pesanti carichi delle prime settimane, prolungati per far fronte all’inizio posticipato della serie C, fin da ieri la squadra ha cambiato programma: meno forza e più agilità, per favorire quella brillantezza che ancora si vede solo a sprazzi. All’unica seduta di ieri seguono due allenamenti (al mattino e al pomeriggio) oggi e domani, prima dell’amichevole di sabato a Bagno di Gavorrano contro il Follonica Gavorrano in programma alle 17 e anticipata anche da una rifinitura mattutina.

Contro i maremmani potrebbe debuttare, seppur in amichevole, l’ultimo arrivato Libor Kozak, il più atteso dai tifosi visto il ruolo di punta centrale e i trascorsi in serie A ed Europa League con la maglia della Lazio. L’attaccante ceco si è allenato anche durante la sosta di Ferragosto per bruciare le tappe e farsi trovare nelle migliori condizioni nel minor tempo possibile.

Chi invece è apparso pimpante fin dalle prime uscite è il terzino Alberto Montini, prelevato dal San Donato Tavarnelle. Il classe 2001, nato come attaccante, è stato spostato nel suo ruolo attuale proprio da Paolo Indiani in gialloblù, e proprio di questo ha parlato ieri a margine dell’allenamento: "Se sono arrivato ad Arezzo lo devo anche a lui, che ha fatto venire fuori le mie qualità al San Donato spostandomi prima come quinto di centrocampo e poi come terzino.

Ha avuto un grosso impatto su di me ed è ancora esattamente come me lo ricordavo: un vero martello". Ritrovare il tecnico che lo ha lanciato, però, non è l’unico motivo che lo ha spinto ad Arezzo: "Ho trovato una società ambiziosa e ben organizzata, oltre a un gruppo di ragazzi che già giocavano insieme e quindi formano un bel gruppo. A livello personale è un’esperienza importante per me: punto a far meglio dell’anno scorso e ci sono tutti gli elementi per farlo".

La concorrenza è tanta, ma il terzino la considera un vantaggio: "Serve per dare sempre il massimo a ogni allenamento. Quel che conta è il bene della squadra". Infine, ecco un commento sul campionato che verrà: "Rispetto al mio primo campionato in C questo sarà più difficile, perché ci sono tante squadre che puntano a vincere come Perugia, Spal, Cesena ed Entella, ma per noi sarà uno stimolo maggiore per cercare di fare una bella stagione".

Intanto, stamattina riapre lo store amaranto e riparte la campagna abbonamenti: i tifosi che non hanno ancora sottoscritto la tessera stagionale potranno farlo a partire dalle ore 10. L’abbonamento vale per 17 gare interne, visto che per due partite sarà indetta la giornata amaranto.