Juniores a San Leolino Un circuito mozzafiato

di Giorgio Grassi

Torna oggi il ciclismo dilettanti a San Leolino di Bucine. Si corre la gara ciclistica riservata alla categoria Juniores. Sono 101 gli iscritti, fra cui citiamo Mattia Maioli (Team Franco Ballerini) una vittoria, Tommaso Bambagioni (Cps Professional), Lorenzo Finn, Matthias Schwarbacher (professional), Riccardo Lorello (Valdarno Regia Congressi Seiecon). I chilometri sono 104,400, il via alle ore 13,40, arrivo previsto intorno alle 16,40. E’ denominata anche la corsa ‘Ciclisti in bianco e nero’, perché presenta lunghi tratti, sia in discesa e sia in salita, di strada bianca. Partenza ufficiale da Bucine verso le ore 13,30. Il percorso si snoda attraverso il circuito fra Bucine, Levane, La Querce, Poggio Bagnoli, Badia Agnano, Capannole, Bucine, Pogi, da ripetere tre volte.

Quindi, si va alla Sp 16, poi il tratto sterrato di Casariccio da percorrere 4 volte, e arrampicata finale negli ultimi due km fino al traguardo nel centro della ridente frazione bucinese.

Organizzano la corsa la Project Cycling, il Comitato e la Pro Loco San Leolino, il G.s. Valdarno, l’Olimpia Valdarno e La Fracor International Levane-Bucine. Direttori di gara Fabrizio Carnasciali e Giampaolo Casucci.

Come avvenuto nelle precedenti edizioni, probabile che la corsa si risolva con la fuga di uno o due atleti negli ultimi due chilometri.