Juniores a Prato Un test di livello verso il "Viareggio"

Nel fine settimana che sta per cominciare tornano in campo le giovanili amaranto. La juniores nazionale, dopo il pari interno contro il Mobilieri Ponsacco, sarà impegnata oggi a Prato. Gli amaranto di Massimiliano Bernardini, in attesa di conoscere le avversarie del Torneo di Viareggio, sono al momento primi in classifica con due punti di margine sulla Pistoiese. Impegno casalingo per l’under 17 di Violetti che scenderà in campo domani, alle 10,30, contro il Tau Calcio Altopascio a Le Caselle. L’obiettivo è dare continuità dopo la vittoria per 2-0 in casa dello Sporting Cecina che ha portato i baby amaranto al quinto posto in classifica. L’under 16, invece, sarà di scena nel pomeriggio in casa dell’Armando Picchi con fischio d’inizio alle 16,45. Trasferta anche per l’under 15, domani mattina (ore 11), contro il Tau Altopascio. Infine impegno esterno per l’under 14 sul campo della Poliziana.