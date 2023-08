Jukic e Giannini: test al Brilli Peri Montevarchi, le scelte di Calori

Conferma immediata alle nostre anticipazioni. Il primo impegno ufficiale del nuovo Montevarchi, nel turno preliminare di Coppa Italia, domenica 27 agosto, sarà con il neopromosso Figline. Lo ha reso noto la Lega Dilettanti pubblicando gli abbinamenti dell’atto iniziale della stagione. La gara, al Brilli Peri, è fissata da calendario alle 16 ma è molto probabile che alla fine si giochi in notturna, previo accordi tra i due club. Nel frattempo, archiviati i due test con avversari di pari categoria come Pianese e Follonica Gavorrano, oggi pomeriggio i valdarnesi affronteranno in amichevole al Comunale di via Gramsci la Baldaccio Bruni. Fischio d’inizio alle 17 e biglietto unico d’ingresso a 5 euro. Tra i motivi d’interesse dell’incontro con la compagine di Anghiari, allenata dall’ex Selci Nardi Luca Baldolini, non ci sarà solo la curiosità per il debutto in Valdarno di un’Aquila dalla "rosa" rifondata di sana pianta, ma anche l’esordio di quei giocatori reduci da problemi fisici legati anche alla preparazione e rimasti finora ai box. Tra loro spiccano senza dubbio due atleti sui quali l’allenatore Calori e il direttore sportivo Del Grosso fanno particolare affidamento. L’attaccante Andrea Jukic e il jolly difensivo con licenza di giostrare anche a centrocampo Cosimo Giannini, classe ‘99, rientrato nel comprensorio dopo le esperienze in C ad Arzignano, Lucca, Lecco, Piacenza e Bari.

Giustino Bonci