Italeng scala la Torres: Montevarchi ora ci crede

montevarchi

1

torres

0

MONTEVARCHI (3-5-2): Giusti; Chiti (43’ s.t. Bertola), Gennari, Fiumanò; Silvestro (28’ s.t. Mané), Cerasani (42’ s.t. Amatucci), Mussis, Giordani, Lischi; Kernezo (23’ s.t. Perez), Italeng (23’ s.t. Rovaglia). A disposizione: Mazzini, Rossi; Biagi, Boncompagni, Nador, Marcucci, Enyan, Pietra, Sorgente. Allenatore: Banchini.

TORRES (4-3-1-2): Garau; Dametto, Antonelli, Pinna (42’ s.t. Lisai), Girgi; Bonavolontà, Lora (23’ s.t. Omoregbe), Gianola; Saporiti; Ruocco, Scappini (40’ s.t. Scotto). A disposizione: Salvato, Carboni; Carminati. Allenatore: Sottili.

Arbitro: Sacchi di Macerata (SpataroCozzutoAronne).

Reti: 33’ p.t. Italeng.

Note: spettatori 836, di cui 348 paganti (39 ospiti) e 488 abbonati per un incasso totale di 6.912 euro. Angoli 2-6. Ammoniti: Fiumanò, Lischi, Manè, Rovaglia e Bonavolontà. Recupero: 1’ e 4’.

MONTEVARCHI – Un tocco morbido del gigante Italeng, dopo il palo di Cerasani, regala all’Aquila il gol della vittoria sulla Torres. Grazie al quarto centro in campionato del centravanti camerunense, tra i migliori in campo insieme all’argentino Mussis, a Gennari e a Giusti, i valdarnesi ottengono anche il primo successo del 2023, spezzando un digiuno lungo 78 giorni. E se l’acuto dell’Imolese, 2-1 a Olbia, non permette ai ragazzi di Banchini di lasciare ai romagnoli l’ultimo posto, la classifica in coda si accorcia in attesa di due gare determinanti per il Montevarchi, martedì sera a Pesaro e sabato prossimo in casa proprio con l’Imolese. Onore delle armi, ad ogni modo, agli avversari allenati dal figlinese Sottili. Lottano sino all’ultimo pur falcidiati da tre squalifiche e dalle defezioni in extremis di altrettanti giocatori per l’influenza. Vogliosi di dar seguito alla bella prova di Cesena, i rossoblù insidiano subito con l’onnipresente Franco Mussis il quarantenne Garau, estremo difensore dei sassaresi ma il destro dal limite è sporcato in corner. Al 4’, poi, Italeng e Giordani non arrivano d’un soffio sul cross di Silvestro. Eppure gli ospiti, decisi a tornare a far punti cancellando due k.o. di fila, non stanno a guardare, trascinati dall’ex Saporiti in giornata di grazia. Suo al 9’ il traversone girato alla perfezione da Girgi che Giusti toglie dall’angolino basso con un balzo felino.

Un brivido che scuote gli aquilotti e alla mezzora Kernezo costringe Garau a un intervento salva-risultato con la mano di richiamo. Ormai maturo il vantaggio montevarchino arriva al 33’ con la zampata di Jonathan Italeng, bravo ad irrompere sulla palla stampata sul montante da Cerasani. Si chiude la frazione con un’incursione del solito Saporiti che non riesce a deviare in porta l’assist di Scappini e nella ripresa, la Torres si fa più spavalda e avanza il baricentro. Di contro i padroni di casa si abbassano, il "braccino si fa corto" e i sardi vanno vicini al pari con l’incornata di Lora, disinnescato da Andrea Giusti. Si aprono ampi spazi per le ripartenze dell’Aquila che spreca con Italeng e Giordani il 2-0 a metà frazione. Sul rovesciamento di fronte è annullato per fuorigioco il pari di Dametto. Soffre, adesso, il Montevarchi, rischia l’1-1 sul colpo di testa di Antonelli ma stringe i denti e fa sua l’intera posta, tornando a gioire sotto la Curva "Farolfi" dopo quasi tre mesi di astinenza. Ora serve la conferma nelle prossime due gare.

Giustino Bonci