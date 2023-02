Italeng salva il Montevarchi ma il pari non basta

MONTEVARCHI

1

FIORENZUOLA

1

MONTEVARCHI (4-3-3): Giusti; Silvestro, Tozzuolo, Gennari, Lischi; Biagi (16’ s.t. Cerasani), Marcucci, Nador (29’ s.t. Enyan); Italeng, Rovaglia (29’ s.t. Perez), Kernezo (38’ s.t. Fiumanò). A disposizione: Mazzini, Rossi; Chiti, Bertola, Mané, Pietra, Sorgente. All. Banchini.

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Quaini, Cavalli, Dimarco; Stronati, Currarino, Fiorini; Sartore, Mastroianni (40’ s.t. Giani), Morello (23’ s.t. Sereni). A disposizione: Sorzi; Frison, Bondioli, Anelli, Coghetto, Oddi, Bontempi, Di Gesù, Egharevba. Allenatore: Tabbiani.

Arbitro: Ceriello di Chiari (Cadirola-MorottiEremitaggio).

Reti: 20’ p.t. Fiorini (rigore), 36’ p.t. Italeng.

Note: ammoniti Fiorini, Marcucci. Espulso al 38’ s.t. Silvestro per doppia ammonizione.

MONTEVARCHI – Il punto fa classifica e in fondo blocca l’emorragia di risultati dell’Aquila ma non può soddisfare. Con il Fiorenzuola reduce da sette sconfitte nelle ultime otto giornate, infatti, i rossoblù erano chiamati a centrare il primo successo del 2023 per accorciare la classifica in coda e lasciare all’Imolese la maglia nera dell’ultimo posto. Al contrario, la formazione allenata da Marco Banchini, costretta ad inseguire per la solita partenza ad handicap, non è andata oltre un pareggio in rimonta, agguantato grazie all’incornata del caparbio e redivivo Italeng. Insomma, i valdarnesi hanno compiuto solo un piccolo passo per rimettersi in carreggiata e rilanciarsi nella lotta per la salvezza. E il verdetto del campo, per inciso, non fa una piega, perché se con Silvestro e il salvadoregno Perez nella ripresa hanno cercato il sorpasso, in pieno recupero sono stati i salvataggi ravvicinati prima di Giusti e poi di Lischi a scongiurare la beffa.

Non è stato un incontro spettacolare tra due squadre condizionate dal peso della posta in palio. Fasi di studio e al 10’ gli aquilotti fanno capolino nell’area piacentina con il secco dribbling di Kernezo che chiama alla "torre" Marcucci. Sull’assist, però, Rovaglia è in ritardo. Schierato con un’inedita difesa a quattro e privo di tre big squalificati - Amatucci, Giordani e Mussis - il Montevarchi stenta a dare continuità all’azione offensiva e gli emiliani ne approfittano. Christian Dimarco, fratello del Federico dell’Inter, crossa al 18’ per Mastroianni che in girata non inquadra la porta. Due minuti e l’arbitro Ceriello vede un fallo in area di Biagi su Stronati e fischia un rigore apparso generoso. Lo trasforma Fiorini con freddezza e i padroni di casa ci mettono un po’ a reagire. Li rincuora Jonathan Italeng, il centravanti camerunense rilanciato come titolare dall’inizio. Si procura con un destro potente l’angolo dal quale nasce il pari ed è perentorio il suo stacco di testa che regala il pari sulla parabola perfetta di Marcucci dalla bandierina.

Ci sarebbe più di un tempo per provare a vincere ma sul taccuino, oltre alla buona volontà dei montevarchini, anche dei subentrati, restano soltanto i due tentativi di Silvestro, un destro fuori di poco, e di Joshua Perez, il cui sinistro disinnescato da Battaiola.

La gara, poi, si spegne con l’espulsione di Silvestro allo scadere per doppio giallo e con il brivido che avrebbe spezzato l’equilibrio a favore del Fiorenzuola.

Giustino Bonci