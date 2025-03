Arezzo Calcio, nuova partnership con l'International Motors Arezzo

Arezzo, 13 marzo 2025 - L'International Motors Arezzo ha annunciato la sua partnership con l’Arezzo Calcio. Un’importante collaborazione che testimonia l’impegno dell'azienda nel supportare lo sport e rafforzare il legame con la comunità locale. L'International Motors Arezzo è concessionario ufficiale Jaguar, Land Rover, Yamaha, Subaru, MG, Sportequipe, Dodge, Ram e ICH-X.

"La nostra filosofia aziendale - spiegano dall'International Motors Arezzo - si fonda su valori di eccellenza, passione e dedizione, gli stessi che animano la squadra amaranto e i suoi tifosi. Il calcio, più di ogni altro sport, rappresenta un aggregatore sociale di fondamentale importanza, capace di unire persone di ogni età e provenienza nel segno di una comune passione.

Per questo motivo, abbiamo scelto di affiancare l’Arezzo Calcio in un percorso che va oltre la semplice sponsorizzazione, mirando a creare opportunità di crescita per la squadra e per l’intera città.

Questa collaborazione si inserisce in una strategia più ampia volta a sostenere le realtà del territorio, contribuendo alla promozione dei valori sportivi e alla crescita delle giovani promesse del calcio. La nostra presenza al fianco della squadra si tradurrà in una serie di iniziative pensate per coinvolgere i tifosi e rendere ancora più vibrante l’esperienza dello stadio. International Motors Arezzo non si limita a fornire automobili e motociclette di qualità, ma si impegna attivamente nella costruzione di una comunità più solida e partecipe.

Crediamo fermamente che investire nello sport significhi investire nel futuro, promuovendo il benessere e la coesione sociale. Siamo entusiasti di iniziare questo cammino al fianco dell’Arezzo Calcio, con la certezza che questa partnership porterà grandi soddisfazioni, sia sul campo che fuori. Invitiamo tutti i tifosi a seguire da vicino questa collaborazione e a vivere con noi ogni momento della stagione sportiva. Forza Arezzo".