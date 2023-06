Inizia la Campagna Abbonamenti, Offerte Speciali per Under 18, Donne e Over 65

Oggi apre ufficialmente la campagna abbonamenti. L’appuntamento è per le 16 al point New Energy, in via Madonna del Prato, dove scatterà la prima fase riservata agli abbonati della passata stagione che durerà fino al 10 luglio. Chi lo scorso anno era già sottoscrittore della tessera, potrà rinnovare il proprio abbonamento allo stesso prezzo. A partire dall’11 luglio, invece, potranno sottoscrivere i nuovi abbonati. I prezzi saranno i seguenti: 300 euro centralissima, tribuna centrale 280 euro, tribuna laterale 170 euro e curva sud 110 euro. Previsti sconti per under 18, donne, over 65 e diversamente abili. Condizioni speciali infine per under 14, accompagnatori e diversamente abili al 100 per cento.

Inoltre, la società ha deciso di confermare anche per la stagione 202324 il settore "Vecchio cuore amaranto", in tribuna centrale, riservato agli ex dirigenti e calciatori del Cavallino a cui potranno accedere gratuitamente.