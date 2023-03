Indiani: "Voglio un Arezzo al top col Livorno"

di Andrea Lorentini

Eguagliare la striscia di sei vittorie consecutive di inizio stagione, allungare a +7 sulla Pianese (fermata sul pari nell’anticipo a Ponsacco) mettendo una seria ipoteca sulla serie C, e sfatare il tabù dell’Ardenza dove il successo amaranto, in campionato, manca da quasi mezzo secolo. Ha più di un buon motivo l’Arezzo per battere il Livorno in un derby, il primo in serie D, che si annuncia infuocato sia in campo che sugli spalti. I labronici, ormai fuori dalla lotta promozione, vogliono lo scalpo della capolista per dare un senso alla stagione e agguantare il terzo posto. "Loro hanno valori importanti e contro di noi li tireranno fuori tutti. Per questo servirà una prestazione sopra le righe. Ci vorrà un Arezzo più bravo del solito. Da parte nostra non faremo calcoli. Andremo per fare la nostra partita" sottolinea alla vigilia Paolo Indiani che però non nasconde un timore. "Mi auguro che il fatto di scendere in campo conoscendo il risultato della Pianese non ci condizioni. So per esperienza che a livello mentale qualcosa potrebbe influire e farò di tutto per impedirlo". Il tecnico amaranto non ha mai vinto contro il Livorno in carriera. "Sarebbe l’ora di sfatare questo tabù – sorride – e sarebbe ancora più bello farlo insieme all’Arezzo che all’Ardenza non vince dal 1975". Indiani si sofferma anche sul fattore ambientale. "Sarà una gara da categoria superiore in uno stadio di grande tradizione. I nostri tifosi sentono molto questa trasferta, come la sentiamo noi. Vogliamo onorare il primato in classifica". Poggesi e Persichini sono stati convocati, ma sono a entrambi a rischio forfait. Torna, invece, Mattia Gaddini. L’esterno, dopo aver saltato le ultime due gare, è pronto a riprendere la corsa alla doppia cifra. E’ a quota 8. L’Arezzo ritrova il suo capocannoniere nel momento più importante. "Mattia è a disposizione, poi vediamo se farlo partire dall’inizio o a gara in corso" – non si sbilancia Indiani che poi ammette di aver già scelto la formazione. La sensazione che Gaddini possa essere nell’undici titolare. Il tridente sarà completato da Gucci e uno tra Bramante, Convitto e Pattarello. Davanti a Trombini si ricompone la coppia difensiva Polvani-Risaliti, Zona e Pericolini presidieranno le fasce. A centrocampo Damiani potrebbe essere preferito a Bianchi per dare più sostanza in mediana. Sulla sponda labronica il derby è una sorta di ultima spiaggia in un’annata per niente facile.

Il ripescaggio dall’Eccellenza, la staffetta tra Collacchioni ed Esposito in panchina, venti operazioni di mercato in autunno e inverno, una classifica mai decollata e l’obiettivo playoff per rendere un pò più dolce un campionato senza acuti. Oggi avrà uno stadio caldo per spingerlo contro la capolista. La squadra ha una difesa solida (seconda del girone dopo l’Arezzo) ma segna poco, viene da 7 risultati utili di fila ma ha vinto solo una volta negli ultimi 4 turni. Gli esperti Benassi e Luci i giocatori più rappresentativi. Davanti occhio a Lucatti, attaccante toscano che al cavallino ha già fatto gol la scorsa stagione con la maglia del Badesse.