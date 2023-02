Indiani: "Straordinario: siamo diventati pratici"

È un Paolo indiani visibilmente soddisfatto quello che si presenta nel post partita di Seravezza. "È una vittoria straordinaria non solo perché ci permette di tornare da soli in testa alla classifica, ma perché dopo l’acuto contro il Flaminia era importante confermare quella maturità acquisita. Devo fare un plauso ai ragazzi". Il tecnico entra anche nel merito della prestazione. "Ci aspettavamo una partita difficile. Loro sono in un momento di grande forma. Non a caso venivano da una serie positiva di otto giornate. Credo che noi siamo stati molto bravi a tenere botta dopo lo svantaggio. Siamo stati calmi, senza innervosirci. Il pareggio prima dell’intervallo è stato determinante per il secondo tempo. La ripresa, a parte lo sbandamento iniziale, l’abbiamo interpretata bene. Nel finale poi abbiamo serrato le fila per portare a casa un successo fondamentale". L’allenatore amaranto si sofferma anche sul momento della squadra, nelle ultime due settimane apparsa più concreta. "Diciamo che adesso siamo meno belli, ma più pratici anche nella gestione della gara". Paolo Indiani (nella foto) poi guarda avanti. Dobbiamo già pensare alla prossima partita mantenendo questo atteggiamento".

In sala stampa si presenta anche uno dei protagonisti della partita, Simone Bramante, autore del gol del pareggio. "Siamo stati bravi a ribaltare il risultato. Non era semplice – sottolinea l’esterno – in questo campionato non esistono avversari facili".

Al Seravezza aveva fatto gol anche nella partita di andata. Una rete che lo rilancia anche sul piano personale. "Loro mi portano fortuna. Mi fa piacere aver segnato. Credo che sul piano della prestazione non sono mai mancato durante la stagione. A livello realizzativo, è vero, posso fare di più e spero di dare una mano in questa parte finale del torneo. Quello che, però, conta maggiormente è la convinzione che abbiamo acquisito con queste ultime due vittorie".

A.L.