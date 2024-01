Indiani sorride:: "Grande prova, vittoria importante"

Tre punti pesanti quelli dell’Arezzo sul campo di una squadra che in casa non aveva mai perso e aveva subìto appena due reti finora. L’Arezzo gliene ha fatte tre in una partita sola e al termine della stessa la soddisfazione del tecnico Indiani è lampante: "Abbiamo fatto una grande gara, vincendo dove non c’era riuscito ancora nessuno. Abbiamo avuto anche quel pizzico di fortuna che altre volte è mancato, ma ce lo siamo guadagnato con una prova di grande sacrificio". L’Arezzo è tornato a prendere gol ma davanti è riuscito a segnarne tre alla miglior difesa del girone: "È un modulo con cui concediamo qualcosa a livello difensivo ma ci guadagniamo in attacco", afferma il tecnico, che poi sottolinea: "Abbiamo vinto in casa di una squadra davvero forte. La squadra è migliorata tanto già prima della sosta e questo era un esame tosto che abbiamo superato alla grande". Tra i protagonisti figura il portiere Trombini, che sullo 0-0 ha parato anche un rigore: "Preferisco rimarcare la grande prestazione di squadra: siamo rimasti uniti e siamo stati concreti. Adesso non ci poniamo limiti, possiamo toglierci altre soddisfazioni". Trombini si divide la scena con Pattarello, alla prima doppietta in amaranto. Questo il commento del numero 10: "Ringrazio ancora la società per il rinnovo, è stato un mese particolare per me. Sono contento di essere qui e credo di averlo dimostrato anche stavolta. Il merito di questa grande vittoria è di tutti, stiamo dimostrando di essere cresciuti molto in questi mesi".