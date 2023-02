Indiani rilancia: "Adesso mancano nove finali"

PONSACCO

"Abbiamo vinto con armi diverse dal solito che non pensavamo nemmeno di possedere. I ragazzi sono stati bravissimi in una giornata pazzesca per giocare a calcio sia per le condizioni climatiche che per quelle del campo. Averla vinta cosi credo sia una soddisfazione enorme". Paolo Indiani (nella foto) è stremato a fine partita, dopo novanta minuti in piedi davanti alla propria panchina e sotto l’acqua, ma non nasconde la propria felicità per un successo che può valere molto nell’economia del campionato. "Sapevamo che questa partita sarebbe stata complicata e per questo devo fare i complimenti alla quadra che ha saputo interpretarla nel migliore dei modi". Tre punti che sono uno snodo fondamentale. "Adesso mancano nove finali, ma con questo spirito le affrontiamo con fiducia" sottolinea il tecnico che poi ha parole dolci per il match winner Cantisani. "Se l’ho mandato dentro vuol dire che si è già inserito bene nei meccanismi della squadra. La rete è stata di ottima fattura nonostante il campo quasi impraticabile. E’ un ragazzo che ha qualità". Indiani entra nel merito anche delle scelte durante la partita. "Ho inserito Foglia nell’intervallo perché avevo bisogno di un uomo in più in mediana e poi Persichini non era al meglio. È sceso in campo con le infiltrazioni per un dolore alla schiena".

Stessa problematica che ha costretto al forfait Gaddini. In sala stampa si presenta anche l’uomo partita, Raffaele Cantisani. Per l’attaccante, classe 2004, la prima rete con la maglia dell’Arezzo e di quelle davvero pesanti. "Sono molto contento per il gol, ma ancora di più fa piacere aiutare la squadra soprattutto in queste partite. Abbiamo interpretato la gara con tanta grinta calandoci alla perfezione in questo contesto".

L’ex calciatore del Crotone ha mostrato subito un ottimo impatto con la realtà aretina. "Fin da quando sono venuto qui il mio obiettivo era di farmi spazio. E’ stato facile integrarmi anche grazie allo spogliatoio che mi ha accolto bene e mi ha aiutato molto".