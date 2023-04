Indiani resta: guiderà l’Arezzo fino al 2025

di Andrea Lorentini

Paolo Indiani non lascia, anzi raddoppia e si assicura con l’Arezzo un rinnovo biennale fino al 30 giugno 2025. La fumata bianca sull’accordo è arrivata nella giornata di ieri dopo che il tecnico di Certaldo si è seduto al tavolo con Paolo Giovannini. Spazzato via, dunque, ogni dubbio che aveva attraversato la testa dell’allenatore negli ultimi giorni. Dal faccia a faccia con il direttore generale, l’uomo delle dieci promozioni in carriera ha avuto le rassicurazioni tecniche ed economiche che evidentemente si aspettava. Una sinergia ritrovata, ma che di fondo c’è sempre stata tra i due che proseguiranno insieme anche in serie C dopo aver riportato l’Arezzo nei professionisti. Un’accoppiata che è sempre stata sinonimo di successi. Indiani ha allungato di un anno in più il propio rapporto con l’Arezzo rispetto al rinnovo automatico che prevedeva la scadenza a giugno 2024 a testimonianza della volontà della società di programmare a mediolungo termine. Un’operazione che ha avuto, ovviamente, il benestare del presidente Manzo che si è tenuto in costante contatto con il responsabile dell’area sportiva. "Auspico che la conferma di Indiani possa mantenere inalterato l’intero staff tecnico, che ha consentito di raggiungere l’obiettivo che ci eravamo prefissati a inizio stagione, e con i quali nei prossimi giorni avrò dei colloqui" ha sottolineato Giovannini che poi ha tenuto a precisare che alcuni giorni fa ha avuto modo di incontrare i collaboratori della prima squadra, ringraziandoli per l’umiltà e la professionalità con le quali sono stati di supporto alla squadra, rinnovando la fiducia sia a magazzinieri, medici, fisioterapisti e responsabili della logistica. Insieme a quello di Indiani è stato ufficializzato anche il rinnovo per altri due anni del neo ds Nello Cutolo. Su di lui il dg ha spiegato. "Mi sosterrà nell’impegno da me assunto occupandosi anche della supervisione del settore giovanile".

Nel frattempo nessun rinvio o annullamento preventivo, ma l’incognita del maltempo che rimane una spada di Damocle sulla festa promozione in programma domani nel tardo pomeriggio in Piazza della Libertà. Dopo le voci su un possibile dietrofront per la minaccia di pioggia, l’evento è ufficialmente confermato e l’organizzazione procede secondo il cronoprogramma anche se, da quanto filtra, le varie componenti si riserveranno eventuali decisioni dell’ultimo minuto se le condizioni meteo non dovessero davvero garantire un regolare svolgimento della serata. Ieri è stato montato il palco dove saliranno dirigenti, staff tecnico e calciatori, preceduto nella mattina da una nuova riunione in Questura dove si è svolto un secondo tavolo tecnico dopo quello di mercoledì.

Da quanto emerso possibile che ci sia uno slittamento di una mezz’ora sull’inizio della festa, inizialmente fissato alle 19. Questo per evitare una sovrapposizione con la Messa in Duomo delle 18 e il conseguente afflusso di fedeli in uscita dal rito religioso. Dunque, temporale permettendo i protagonisti della promozione in serie C sfileranno per un altro bagno di folla davanti ai propri tifosi. La società, come è noto, avrebbe preferito che la location fosse stata Piazza Grande, ma che è stata negata per questioni logistiche.

Un veto che ha creato malumore, espresso anche a mezzo stampa, in seno al club di viale Gramsci con la festa che era diventata un caso. Polemiche che hanno in parte avvelenato un momento che avrebbe dovuto essere soltanto di gioia e celebrazione. Alla fine, in testa il presidente Manzo, l’Arezzo ha accettato un compromesso, seppur al ribasso, perché l’alternativa sarebbe stato non fare nulla.