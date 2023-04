Indiani: "Poco lucidi, 4 palle-gol sbagliate"

Ci sono stati pareggi che hanno fatto male nell’arco della stagione. Non quello di ieri, che lascia sì un po’ di amaro in bocca ma che non cambia granché le cose in vetta. L’Arezzo è sempre primo con un margine tale da poter festeggiare già il 16 aprile in caso di vittoria contro la Pianese.

Lo sa Paolo Indiani (nella foto), che si presenta ai microfoni dispiaciuto ma assolutamente fiducioso: "Ci eravamo abituati troppo bene dopo otto vittorie consecutive. Si vede che l’Ostia Mare è la mia bestia nera, non ci ho mai vinto in passato. Peccato, ma andiamo avanti", afferma il tecnico, che comunque ammette: "Avrei preferito giocare lo scontro diretto a nove punti anziché sette, però loro sono stati molto bravi a difendersi e a noi non scalfisce alcuna certezza. Abbiamo avuto comunque quattro palle gol belle e almeno una dovevamo sfruttarla".

Infine, Indiani spiega cosa è mancato ma predica calma: "Ci è mancata lucidità nel giro palla e in fase di finalizzazione, però penso che avremmo firmato tutti per avere sette punti di vantaggio a quattro giornate dalla fine".

In sala stampa si è presentato anche Andrea Settembrini: "Una prestazione sottotono dopo otto vittorie di fila è anche fisiologica. Per fortuna per la matematica non sposta nulla, dovremo vincere lo scontro diretto". Il capitano si aspetta il pubblico delle grandi occasioni tra dieci giorni: "Spero davvero di rivedere tanta gente allo stadio e respirare una bella atmosfera che ci carichi per ottenere una vittoria che a questo punto sarebbe decisiva".

Anche l’allenatore degli ospiti Perrotti analizza la sfida da suo punto di vista: "Per l’obiettivo salvezza ogni punto è importante e farne uno qua lo è ancora di più. Abbiamo giocato come serve per rimanere in categoria e siamo stati bravi a chiuderci bene, limitando il loro strapotere offensivo".

L.A.