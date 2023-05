Indiani: "Ora tutto sullo scudetto"

AREZZO

Paolo Indiani (nella foto) avrebbe voluto festeggiare il rinnovo di contratto con una vittoria ed invece contro il Trestina è arrivata la seconda sconfitta consecutiva. Un altro ko, ovviamente ininfluente ai fini della classifica. In sala stampa questa l’analisi del tecnico amaranto. "A differenza di Ghivizzano la sconfitta, stavolta non ci sta perché abbiamo creato tante occasioni e non le abbiamo concretizzate. Evidenziando quello che è stato un po’ il nostro limite in questa stagione". Adesso c’è da chiudere il campionato, a Poggibonsi, e poi la poule scudetto.

"La società ci tiene e quindi cercheremo di fare del nostro meglio anche se abbiamo un pò di giocatori che non al top". Indiani è stato chiamato a gran voce dai tifosi sotto la curva sud a fine partita, alzando la coppa della Lega dilettanti.

"E’ sempre una bella emozione. Il grande affetto che ho percepito in città in questi giorni è stato anche uno dei motivi che mi ha spinto ad accettare il rinnovo che mi ha proposto la dirigenza".