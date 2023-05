Indiani: "Non ce lo aspettavamo" Il campo pesante non ha aiutato

C’è rammarico nelle parole di Paolo Indiani dopo l’incontro che ha visto gli amaranto uscire di scena dalla Poule Scudetto. "Non ce lo aspettavamo. Il Pineto ha avuto molta più voglia di fare la partita, almeno inizialmente. Peccato perchè nellas ripresa non c’è stata una differenza sostanziale. Spero che il loro terzo gol sia buono perchè in base a quanto mi dicono e alle immagini, potrebbe essere partito in fuorigioco il loro calciatore e allora ci sarebbe tanto rammarico". A fare la differenza potrebbe essere stata anche la diversa modalità con cui le squadre hanno vinto i rispettivi gironi. "Il Pineto è in corsa per la finale di Coppa Italia e ha vinto il campionato all’ultima giornata. Noi, più di un mese fa ma non può essere una colpa vincere con tanti turni di anticipo". Certo è che il campo pesante ha influito.