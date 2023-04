Indiani: "Mai pensato di lasciare l’Arezzo"

di Luca Amorosi

AREZZO

Paolo Indiani resta dunque sulla panchina dell’Arezzo. Resta perché c’è una programmazione seria e ambiziosa. "La proprietà ha intenzione di consolidarsi in C nella prossima stagione – ha dichiarato il tecnico – per poi puntare a qualcosa di più importante l’anno seguente. L’incontro dei giorni scorsi è stato poco più di una formalità: l’attestato di fiducia che mi è stato dimostrato dalla società e da Giovannini l’ho apprezzato molto". In concreto, la fiducia della dirigenza consiste in un rinnovo biennale: "Mi aspettavo la riconferma perché credo di essermela meritata", ha concluso Indiani rivendicando l’ottimo lavoro svolto in questa stagione, che ha portato a centrare l’obiettivo dichiarato, ovvero il primo posto e la promozione in C. Resta da capire cosa farà il resto dello staff che lo ha accompagnato quest’anno: Giovannini ha dichiarato di auspicare una permanenza in blocco dei collaboratori che tanto bene hanno lavorato per raggiungere la vittoria del campionato. Se ci sono pochi dubbi sugli aretini Magi e soprattutto Pecorari, qualche incertezza in più invece è legata al vice allenatore Vettori, che potrebbe avere l’ambizione di guidare una squadra in qualità di primo allenatore.

In ogni caso, con tutti ci si siederà a un tavolo per cercare un accordo. Per quanto riguarda il campionato che verrà, il tecnico ha le idee chiare: "Il professionismo è tutta un’altra cosa, senza ombra di dubbio. Per chi fa questo lavoro ritrovarsi tra i pro è molto bello: per me, ma anche per i calciatori".

L’allenatore amaranto ha poi approfittato delle consuete interviste della vigilia (oggi si gioca Arezzo-Trestina alle 15 al Comunale), per sgombrare il campo dalle illazioni che hanno preceduto la fumata bianca della sua permanenza ad Arezzo: "Non ho mai avuto la tentazione di andarmene. Aspettavo solo un incontro che mi confermasse un attestato di stima e un programma per il prossimo futuro che già comunque mi immaginavo. E così è stato". La mente, insomma, viaggia già alla prossima stagione in C, ma la realtà dice che l’Arezzo deve ancora giocare due turni di campionato oltre alla poule scudetto.

Oggi gli amaranto ospitano lo Sporting Trestina, compagine invischiata nella lotta salvezza e dunque bisognosa di punti: "È ovvio che in questo momento le avversarie hanno più motivazioni di noi – ha confessato Indiani – ma di sicuro a Ghivizzano non abbiamo perso volutamente e mi auguro che dopo la sconfitta con il Tau la squadra abbia una reazione. Giocherà comunque chi ha avuto meno minutaggio negli ultimi tempi, anche perché abbiamo diverse defezioni". Nello specifico, sono squalificati Lazzarini e Risaliti, mentre non si sono mai allenati in settimana Gaddini e capitan Settembrini. Il tecnico dovrà quindi fare di necessità virtù. In difesa, viste le assenze, le scelte sono quasi obbligate con Pericolini o Poggesi a destra, Polvani e Pretato al centro e Zona a sinistra. Al centro rientra Castiglia, che può essere affiancato da Foglia e Arduini. Davanti, spazio ancora a Persichini e possibile chance dall’inizio per Bramante dopo tanta panchina. Si lottano una maglia sugli esterni anche Cantisani, Pattarello e Convitto. In porta, possibile conferma per il 2004 Viti.