Indiani, il lancio di Spalletti "Specialista della vittoria"

di Luca Amorosi

Il mercato estivo è appena aperto ma l’Arezzo non vuole perdere tempo. Non lo ho fatto neppure a bocce ferme, portandosi avanti con i nuovi acquisti e confermando in anticipo molti giocatori della passata stagione. Ora, è il momento delle ratifiche in Lega. Ieri, infatti, è stato il giorno dell’ufficialità dei contratti del direttore sportivo Cutolo e dei calciatori Polvani, Zona e Foglia, la cui permanenza era già stata comunque annunciata nelle settimane scorse e che doveva solo essere messa nera su bianco. Questi vanno ad aggiungersi a quelli già depositati del tecnico Indiani, del match analyst Nannizzi e dei calciatori Castiglia, Trombini e Montini.

Nei prossimi giorni sono attesi tutti gli altri. Per quanto riguarda il mercato in entrata, il ritorno di Daniele Borra, che ha firmato un contratto biennale, ha permesso di completare il reparto dei portieri. L’ormai esperto classe ’95 proveniente dalla Virtus Entella affiancherà il confermato Trombini, 22 anni e alla sua prima esperienza in C, e il giovanissimo Ermini, classe 2005 reduce dalla stagione in prestito alla Castiglionese. Ora, l’obiettivo del duo Giovannini-Cutolo è completare la difesa, dove mancano ancora tre giocatori all’appello: un difensore centrale over, uno under e un terzino sinistro. I direttori intendono accelerare quantomeno per il profilo di esperienza.

La preferenza ricade sempre su Marco Perrotta (’95), sotto contratto con il Bari fino al 2024. La società pugliese lo scorso anno lo ha girato in prestito alla Pro Vercelli e l’Arezzo proverà ad assicurarsene le prestazioni con la stessa formula. Nel taccuino c’è ancora anche il nome di Marco Chiosa, pure lui in uscita dall’Entella: il trentenne centrale mancino piace, ma la concorrenza è folta.

Per l’attacco, invece, in cima alla lista c’è sempre il centravanti del Modena Roberto Ogunseye, su cui però c’è anche il Foggia, dove ha giocato in prestito durante la stagione appena conclusa. Negli ultimi giorni si segnala anche l’interesse del Perugia, che ha quindi già iniziato il derby a distanza con gli amaranto. Nel frattempo, nella sua Certaldo, il tecnico del Cavallino Paolo Indiani martedì sera è stato premiato, durante la serata "Certaldo nel pallone" insieme ai compaesani Alberto Ramerini, che ha portato il Certaldo in D, e Luciano Spalletti, fresco vincitore dello scudetto con il Napoli.

Proprio quest’ultimo ha riservato parole al miele per l’amico e collega Paolo Indiani: "Nel calcio di oggi si cercano i professionisti più bravi per raggiungere i risultati. Poi ci sono gli specialisti per i sogni impossibili. Paolo Indiani è uno specialista della vittoria".