Indiani ha già la squadra pronta "Il mercato? Stiamo bene così"

È tornato a parlare il tecnico amaranto Paolo Indiani, che ha fatto quindi anche il punto sulla prima settimana di lavoro sul campo: "La sgambata in famiglia ovviamente non può dare alcuna indicazione. Sono stati comunque cinquanta minuti buoni per scaricare un po’ gli enormi carichi di questi giorni. Nessuno si è fatto male, a parte un piccolo contrattempo a Zona, e questa è la cosa che più conta in questo momento". Alla rosa a sua disposizione manca ancora qualche tassello, ma il tecnico sul mercato è lapidario: "Se arriva qualche altro innesto tanto meglio, altrimenti siamo già a numero sufficiente così".

Neanche le incognite legate all’inizio del campionato di serie C sembrano scalfire le sue certezze: "Non mi stupirei se la serie C iniziasse nel fine settimana del centenario. A saperlo avremmo cominciato la preparazione più tardi, ma non è un problema: inseriremo delle amichevoli quando avremmo dovuto iniziare il campionato".

Infine, parole al miele per i tifosi, accorsi numerosi alla prima uscita della squadra: "È davvero bello vedere tutta questa gente in un pomeriggio afoso di luglio per una partitella in famiglia. È l’ennesima dimostrazione dell’amore che il pubblico di Arezzo ha per la sua squadra".

