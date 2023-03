Indiani: "Gruppo straordinario ma non è finita"

Paolo Indiani si presenta in sala stampa con il volto che dice tanto, se non tutto del suo stato d’animo. Il tecnico tradisce una profonda soddisfazione: il suo Arezzo ha già fatto la storia con la vittoria nel derby che all’Ardenza mancava da quasi mezzo secolo.

"I ragazzi l’hanno interpretata nel migliore dei modi. Sono stati tutti bravi. Ho la fortuna di allenare un gruppo straordinario. Mi ha fatto piacere dare un pò di spazio ad Arduini e Pretato che lavorano con grande impegno e non hanno avuto tante occasioni". Poi entra nell’analisi della sfida. "La partita si è decisa nel primo tempo. All’inizio è stato un derby aperto con continui ribaltamenti di fronte. Dopo la prima espulsione, loro meritavano anche il pari. Dopo il secondo rosso la gara in pratica è finita lì". Adesso il vantaggio sulla Pianese è di sette punti, ma Indiani tiene i piedi per terra. "Ancora non abbiamo vinto niente. Ci aspettano sette partite molto difficili. C’è ancora da pedalare anche se questa vittoria ci fa molto felici". Tra i grandi protagonisti della sfida del "Picchi" c’è sicuramente Luca Castiglia, autore del 2-0 oltre ad aver colpito una traversa. Un’altra prestazione di alto livello per il centrocampista. "Conoscevamo il valore del Livorno e lo rispettavamo molto – sottolinea - Siamo stati bravi e fortunati perché la doppia superiorità numerica ci ha agevolato. Siamo fieri di noi stessi perché venire qua e vincere 4-0 è una grande soddisfazione. Sono contento per Cantisani che ha realizzato la sua prima doppietta e per tutti i miei compagni". Castiglia sa che adesso il traguardo finale è sempre più vicino, ma non si sbilancia. "Dal ritiro siamo partiti con un solo obiettivo che era quello di vincere il campionato. Abbiamo avuto qualche momento di difficoltà, ma non abbiamo mai mollato. Ci sentiamo una squadra forte. Non abbiamo ancora vinto e non dobbiamo dare nulla per scontato, ma sette punti di vantaggio sono un buon margine. Dobbiamo continuare a spingere sull’acceleratore".

Andrea Lorentini