Indiani: "Grande prova di forza dei ragazzi"

POGGIBONSI

Si è giocato a porte chiuse, ma un centinaio di tifosi si sono presentati lo stesso fuori dallo stadio "Lotti" di Poggibonsi e alla fine hanno fatto festa per l’ottavo successo consecutivo dell’Arezzo. Un modo per stare vicino, comunque alla squadra e al triplice fischio i giocatori e Indiani hanno condiviso la gioia anche con loro. E’ proprio il tecnico amaranto Paolo Indiani (nella foto) a spiegarlo.

"Ci sembrava gusto festeggiare con loro a fine gara e andare a salutarli in qualche modo. Qualcuno ha pure provato ad arrampicarsi per seguire la partita. Una volta di più hanno mostrato un grande attaccamento. Il loro incitamento l’abbiamo sentito per tutti i novanta minuti".

L’allenatore non nasconde la sua felicità per un risultato che avvicina ancora di più l’Arezzo all’obiettivo finale. "I ragazzi hanno dimostrato per l’ennesima volta di che pasta sono fatti. Nel primo tempo abbiamo incontrato qualche difficoltà nel concretizzare le nostre situazioni offensive. anche se siamo andati sotto su una palla inattiva su un episodio casuale. Poi nella ripresa siamo venuti fuori di forza". Alla vigilia aveva dichiarato che le due sfide prima dello scontro diretto con la Pianese sarebbero state decisive. La prima è andata, giovedì c’è l’Ostia Mare.

"Confermo quello che ho detto venerdi. Adesso però godiamoci questo successo. All’Ostia penseremo da lunedì". Gli chiedono se seguirà Livorno-Pianese. "No, guarderò il risultato alla fine. Ma l’avrei fatto anche se fossimo stati a pari punti. Gli avversari me li studio quando dobbiamo affrontarli sennò troppo stress". Uno dei protagonisti è stato senza dubbio Fabio Foglia. Suo l’assist per la rete di Gucci che ha dato il là alla rimonta. "Stiamo stati bravi a non disunirci dopo lo svantaggio. Abbiamo confermato che lo spirito con il quale affrontiamo le partire ormai da diverse settimane è quello giusto". Poi ringrazia i tifosi. "Bellissimo averli qua anche se fuori lo stadio. Il loro calore ci è comunque arrivato".

Andrea Lorentini