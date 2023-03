Indiani: "Arezzo, un altro sforzo verso la C"

di Andrea Lorentini

Calare il settebello, nel senso di vittorie consecutive, per battere il record di successi di fila stagionali e mettere ulteriore pressione alla Pianese che scenderà in campo conoscendo già il risultato degli amaranto. L’anticipo contro il Montespaccato (ore 15) offre all’Arezzo la possibilità di avvicinare ancora di più il traguardo della promozione dopo aver messo già una bella ipoteca con il poker rifilato al Livorno. In caso di vittoria questo pomeriggio contro la formazione laziale, Settembrini e compagni si porterebbero, infatti, momentaneamente a +10 sulla seconda in attesa della sfida domenicale degli amiatini. Al comunale va in scena un testacoda e per questo sarà fondamentale tenere alto il livello di attenzione e concentrazione. Anche perché, a dispetto della classifica che li vede ultimi in coabitazione con Terranuova e Orvietana, i capitolini sono in serie utile da ben cinque giornate e sono rientrati in corsa, addirittura, per la salvezza diretta. Dopo la sbornia e l’euforia collettiva dell’Ardenza, l’unico rischio può essere quello di sottovalutare l’avversario. Vero è che l’Arezzo ha ormai raggiunto una consapevolezza tale della propria forza che diventa difficile ipotizzare un passaggio a vuoto. Indiani, però, invita a non abbassare la guardia.

"Nell’ambiente si avverte la sensazione che dopo Livorno abbiamo già vinto il campionato ed invece non abbiamo ancora vinto niente. Il derby è stata una giornata bellissima, ma va archiviata. Ai ragazzi l’ho detto in settimana. Dobbiamo essere concentrati e motivati come lo siamo stati domenica scorsa. Ci servono altri tre punti da aggiungere alla nostra classifica e avvicinare l’obiettivo". Il Montespaccato dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti in difesa, ma non perde da un mese.

"Affrontiamo una squadra in salute che si è rinforzata dopo il mercato di riparazione – sottolinea il tecnico amaranto che poi si sbilancia sulla riconferma di Cantisani dal primo minuto dopo la doppietta dell’Ardenza – Non tanto per i due gol, ma perché è un ragazzino bravo che si sta dimostrando utilissimo e si è fatto trovare pronto". Con l’attaccante 2004 nuovamente titolare, possibile la conferma della difesa di Livorno con Lazzarini e Zona terzini e la coppia Polvani-Risaliti al centro. A centrocampo ballottaggio tra Bianchi e Damiani per affiancare Settembrini e Castiglia, mentre davanti Gucci è sicuro del posto. L’ultima maglia del tridente se la contendono Pattarello, in cerca di conferma dopo l’ottima prova del "Picchi" e Gaddini che scalpita per ritrovare un posto da titolare. Senza dimenticare che anche Convitto reclama spazio. Là davanti, insomma. c’è l’imbarazzo della scelta. "Andare alla sosta con un’altra vittoria sarebbe fondamentale anche psicologicamente" chiosa Indiani. La serie C è dietro l’angolo, serve l’ultimo sforzo.