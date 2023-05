In campo per Lorenzo Cerofolini L’Empoli vince una festa di sport

Sono stati i baby calciatori dell’Empoli ad aggiudicarsi la prima edizione del memorial Lorenzo Cerofolini. Il torneo riservato alla categoria Esordienti 2010 ha visto dal 17 al 30 aprile settimane all’insegna del calcio e dello spettacolo con 26 formazioni impegnate presso gli impianti sportivi di Capolona e Quarata per ricordare Lorenzo Cerofolini, il giovane aretino scomparso lo scorso dicembre in seguito a un incidente stradale. Lorenzo aveva militato in varie formazioni dilettantistiche della nostra provincia e dalla grande passione per il calcio è nata l’idea di ricordarlo con un torneo giovanile. Una prima edizione che ha visto la partecipazioni di club come Fiorentina, Empoli, Ancona, Perugia, Capolona Quarata, Sansepolcro, Castiglionese, Baldaccio Bruni, Casentino Academy, San Miniato, Sangiovannese, Bibbiena, Arezzo Football Academy, Santa Firmina, Arno Castiglioni Laterina, Chiusi, Sestese, Sinalunghese, Cortona Camucia, Virtus San Giustino, Arezzo, Olmoponte, Poliziana, Figline, Terranuova Traiana e Vada.

"La società Capolona Quarata e tutta la famiglia Cerofolini vogliono ringraziare tutti coloro che sono accorsi allo stadio, che hanno dato una mano nell’organizzazione e che hanno contribuito con un gesto, un pensiero a rendere queste giornate meravigliose e piene di ricordi ed emozione" hanno scritto i parenti di Lorenzo.