Impresa Amen Sba Veselinovic è il leader

Vittoria dell’Amen Sba nella difficile trasferta a Cecina contro la capolista. I ragazzi di coach Evangelisti con una prestazione impeccabile sono riusciti a dominare per 80-75 sul campo della prima della classe, strappando i due punti in un incontro che sulla carta sembrava proibitivo. La partenza degli amaranto è subito concentrata, la difesa non concede molto spazio agli avversari, anche se l’attacco è un po’ meno incisivo. Poi il tono sale, l’Amen lotta e cresce sempre di più fino al successo finale. Importanti punti messi in cascina per la squadra aretina che allunga così tre partite la striscia vincente in attesa di un’altra grande sfida. Sabato alle 19 al Palasport Estra arriva infatti la Stosa Virtus Siena lanciatissima dopo la vittoria sul Prato.

Protagonisti del successo a Cecina per l’Amen sono stati Veselinovic 20, Fornara 16, Toia 15, Filippeschi, Rossi 14, Cavina, Furini, Terrosi 1, Castelli, Giommetti 1, Pelucchini 11, Provenzal 2. Allenatore Evangelisti.