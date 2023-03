Il "Volo del Drago" presto in Thailandia

La scuola di arti marziali Il Volo del Drago da anni si dedica alla divulgazione e all’insegnamento di varie arti marziali e sport da combattimento. La destinazione del viaggio di questo anno è la Thailandia e sarà l’occasione per approfondire la Muay Thai, la boxe thailandese conosciuta e praticata in tutto il mondo. "Per mantenere alto il nostro livello di formazione e specializzazione personale, viaggeremo per tutto il paese praticando con alcuni tra i migliori combattenti e Kru (Maestri) di questa affascinante disciplina che è il Muay Thai" spiega il Maestro Davide Vardi. Saranno due settimane di lavoro, studio e pratica dalla tecnica alla meditazione , dalla parte più sportiva alla parte più tradizionale e ritualistica che ancora avvolge questa arte marziale.