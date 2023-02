Il Viciomaggio cerca di scalare l’Amiata

Dopo la storica vittoria nella semifinale di Coppa Toscana, che ha regalato il pass per la finale contro la Sestese, il Viciomaggio torna a pensare al campionato. Il turno di Prima categoria nel girone F propone per gli aretini alle 15 la sfida in casa dell’Amiata. Dopo il passo falso di sette giorni fa contro il Valdichiana ecco un’altra sfida da non fallire contro una formazione ostica soprattutto tra le mura di casa. Una vittoria è necessaria per provare a insidiare la seconda posizone che ad oggi è del Valdichiana, impegnato in casa contro la Poliziana. Impensabile comunque riaprire i giochi per la vetta visto che la capolista Torrita ha ben 18 punti di margine sulla seconda della classe – frutto di 18 vittorie, due pareggi e una sola sconfitta – a nove giornate dalla fine.