Il Valdichiana vuole sognare col Ponte d’Arbia

AREZZO

Non è ancora detta l’ultima parola in Prima categoria che oggi pomeriggio alle 16 vedrà andare in scena gli spareggi validi per il salto in Promozione. In chiave aretina è rimasto in corsa il solo Valdichiana. La squadra di Mirko Baroncini (nella foto), alla prima stagione sulla panchina del club di Marciano e Cesa, dovrà vedersela contro il Ponte d’Arbia, formazione in grado di passare sette giorni fa sul campo del Viciomaggio, campione di Coppa Toscana. Si giocherà in campo neutro e più precisamente a Le Badesse.

Il regolamento prevede in caso di parità al 90’ due tempi supplementari. Qualora dovesse persistere il pareggio sarà la volta dei calci di rigore per decretare quale formazione passerà il turno. Già, perchè domenica prossima i playoff proseguiranno con le sfide tra le vincenti degli spareggi di ogni singolo girone. A tal proposito nel girone A la finale sarà tra Romagnano e Folgor Marlia, nel gruppo B c’è Academy Porcari contro il Forcoli Valdera mentre nel gruppo C ecco Casolese-Massa Valpiana. Nel gruppo E ecco Barberino Tavarnelle contro la Nuova Polisportiva Novoli quindi nel gruppo E la Settignanese affronterà l’Audace Galluzzo Oltrarno. E proprio dalla sfida tra Settignanese e Audace Galluzzo arriverà la formazione che domenica prossima affronterà la vincente di Valdichiana-Ponte d’Arbia.