Il Valdichiana va avanti, il Bibbiena si ferma

Prosegue l’avventura del Valdichiana nei playoff di Prima categoria. La formazione espressione di Marciano e Cesa in Valdichiana passa nella gara interna, valevole come semifinale degli spareggi promozione, superando per 1-0 la Fontebelverde. Sorride anche il Ponte d’Arbia e per il Viciomaggio è un boccone a dir poco amaro. I campioni di Coppa cadono contro i senesi di misura e devono fermare la propria corsa. Prossima settimana la finale Valdichiana-Ponte d’Arbia quindi. In cosa al gruppo si salva l’Arezzo Football Academy pareggia contro l’Olimpic Sarteano e resta quindi in Prima categoria. Nell’altro playout si salva il Pianella che pareggia contro la Poliziana. In Prima categoria girone E esce di scena il Bibbiena che cade per 2-0 in casa dell’Audace Galluzzo. Avanti anche la Settignanese che supera 2-0 il Cubino. Nel playout tutto aretino la Castelnuovese batte per 1-0 l’Ambra e si salva mentre per i valdambrini si aprono le porte della Seconda categoria. E a proposito di Seconda categoria l’Atletico Levane dopo aver perso il campionato la scorsa domenica contro la Fratta Santa Caterina si riprende e pareggiando per 2-2 contro il Circolo Fratticciola vola in finale in virtù del miglior piazzamento al termine della regular season.

In finale i biancoverdi troveranno il Cavriglia che a sua volta ha superato lo Stia in semifinale per 2-0. Tra sette giorni ecco quindi Atletico Levane Leona-Cavriglia per un possibile posto nella categoria superiore. In coda al gruppo il San Marco, che un anno fa lottava nei piani alti, adesso doveva fare i conti con una stagione in salita e piena di difficoltà. Alla fine però ai playout è arrivata la grande gioia per la vittoria di misura. L’uno a zero in casa dei valdarnesi significa mantenimento della categoria. Per la Fulgor non resta quindi che ripartire dalla Terza.

