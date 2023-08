Il triangolare a Sansepolcro

Il Sansepolcro di Bricca si accinge ad affrontare il triangolare, la Nuovarredo Cup, che li vedrà di fronte, questo pomeriggio, a partire dalle 18, con due squadre di serie C: la Virtus Francavilla e l’Arezzo di Indiani con gli amaranto alle prese con la quadratura del cerchio. Alle 18 si affronteranno allo Stadio Buitoni, che farà le prove per una tribuna stampa come si deve, la compagine pugliese ed il Sansepolcro.

Alle 19 sarà la volta degli amaranto con la Virtus Francavilla e alle 20 l’Arezzo con il Sansepolcro.

In caso di parità, al termine degli incontri, per stabilire la vincente dei 45’ giocati, saranno i calci di rigore a dare i tre punti. Supporters di casa in tribuna, ingresso da via del Campo Sportivo, sostenitori ospiti in gradinata con ingresso da Viale Osimo.

Nel frattempo il difensore Emanuele Collacchi ha preferito il Real Monterotondo Scalo al Sansepolcro.

F.P.