"Il torneo di Viareggio? Una svolta per l’Arezzo"

di Luca Amorosi

L’Arezzo tra Torino, Fiorentina, Sampdoria e tante altre squadre italiane e internazionali.

È questo l’importante scenario che attende la Juniores amaranto tra poco più di un mese, quando partirà la Viareggio Cup.

A inizio della prossima settimana verranno svelati gli otto gironi e il Cavallino, che nell’anno del centenario parteciperà al torneo a distanza di 17 anni dall’ultima volta, conoscerà i propri avversari. Ne abbiamo parlato con Giorgio Contu, responsabile del settore giovanile amaranto.

Contu, cosa significa partecipare a un torneo così prestigioso?

"Siamo davvero felici per l’immagine della società e per i ragazzi. Disputare questo torneo come società dilettantistica è qualcosa di eccezionale. In campo sarà dura ma ciò che conta è che rappresenti una bella vetrina. Ci darà modo di confrontarci con realtà più grandi di noi e di mettere in mostra i nostri tesserati in uno dei più begli eventi dedicati al calcio giovanile".

I ragazzi come hanno reagito? "All’inizio sono rimasti sorpresi perché nessuno se lo aspettava, però li ho visti contenti, sanno che per loro è un’occasione unica: non dimentichiamoci che questi ragazzi fino allo scorso anno facevano gli Allievi regionali e giocavano con squadre locali di Arezzo e provincia. Vogliamo farli sentire al centro, per questo non prenderemo prestiti".

In generale è soddisfatto del lavoro svolto fino a oggi?

"Se penso a come siamo partiti, assolutamente sì: abbiamo preso circa quaranta ragazzi nuovi, tutti del nostro territorio, e abbiamo cambiato gran parte degli staff. Stiamo raccogliendo i frutti, ma non parlo dei meri risultati sportivi e di classifica, ma del processo di crescita grazie al confronto con realtà che a livello giovanile sono di primo livello e attualmente più strutturate. Noi dobbiamo ancora migliorare in questo: servono sempre più strutture e speriamo che per fare un passo avanti ci aiuti anche la prima squadra. Della promozione in C ne beneficerebbe anche il settore giovanile. Premesso che l’Arezzo deve essere credibile e rispettabile ovunque vada, anche se gioca in provincia, è chiaro che il salto nel professionismo a livello ambientale ci darebbe stabilità e visibilità". Per chiudere, è contento del debutto tra i grandi di alcuni ragazzi del vivaio?

"È una grande soddisfazione e non era affatto scontato, anche se dovrebbe essere la normalità. Per questi ragazzi che sono tutti di Arezzo era già motivo di orgoglio allenarsi in prima squadra, figuriamoci esordire. Dobbiamo continuare su questa squadra perché ne abbiamo tanti altri validi, anche tra chi abbiamo girato in prestito per fasi le ossa: penso a Dema, Castaldo e Maloku a Terranuova o a Ermini, Berneschi e Pincini alla Castiglionese".

Intanto ieri è stata annunciata anche la convocazione del centrocampista amaranto Sebastiano Bianchi al prossimo raduno della Rappresentativa di serie D. Il classe 2003 raggiungerà Fiano Romano, sede del ritiro della selezione del tecnico Giuliano Giannichedda, lunedì prossimo.