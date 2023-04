Il Terranuova sfiora l’impresa: raggiunto all’85’

GHIVIBORGO

1

TERRANUOVA TRAIANA

1

GHIVIBORGO (4-3-3): Antonini, Bertonelli (59’ Del Carlo), Videtta, Del Dotto, Seminara, Campani (63’ Sgherri), Bachini, Mata (67’ Nottoli), Zini, Tiganj, Bongiorni. A disp.: Becchi, Izzi, Mukaj, Giannotti, Cristofani, Della Pina. All. Massimo Maccarone.

TERRANUOVA TRAIANA (3-5-1-1): Scarpelli, Farini, Bega, Artini, Gautieri (81’ Meucci), Dema, Cioce, Massai, Petrioli (88’ Maloku), Benucci (91’ Schinnea), Sacconi. A disp.: Antonielli, Neri, Mazzeschi, Occholini, Mascia, Ceppodomo. All. Simone Calori.

Arbitro: Criscuolo di Torre Annunziata (Piedipalumbo-Santoriello.

Reti: 18’ Gautieri, 85’ Zini (r).

GHIVIZZANO – Gara non bella ma intensa e combattuta, che termina in parità, un risultato che accontenta i padroni di casa, che allungano così a sette la loro striscia positiva, ma non il Terranuova Traiana, che ha sperato a lungo di fare il colpaccio, sprecando troppo prima di incassare l’uno a uno nel finale. GhiviBorgo con il classico "4-3-3", aretini con una sorta di "3-5-1-1", uno schieramento coperto e molto attento, per chiudere le fonti di gioco ai ragazzi di Maccarone. Migliore l’approccio ospite, al 3’ Massai impegna Antonini, che si fa però sorprendere al 18’ dal diagonale di Gautieri dal limite, che porta avanti il Terranuova. Impalpabile la reazione dei Colchoneros, che si concretizza solo al 25’ con una bel traversone di Mata, che attraversa tutta l’area prima di spegnersi sul fondo. Più tosti gli uomini di Simone Calori, pericolosi alla mezz’ora con Sacconi di testa ed al 44’ con lo stesso numero undici, che calcia alto da buona posizione. Cambia poco in avvio di ripresa, quando al 2’ il solito Sacconi fila via in contropiede, salta il portiere ma calcia incredibilmente alto. Terranuova vicina al raddoppio anche al 14’ ma Farini, in proiezione offesiva, colpisce in pieno la traversa con un tiro da dentro l’area, mentre al 24’ è bravo Antonini su Benucci. La compagine ospite, evidentemente più motivata di un GhiviBorgo piuttosto sottotone rispetto alle ultime esibizioni, ha però il torto di non assestare il colpo del KO. Succede così che la squadra di Big Mac, pur non facendo grosse cose, cresce nel finale e acciuffa il pari a cinque minuti dal 90°: brutto errore di Bega (fino a quel monento impeccabile), che si fa soffiare palla da Zini, l’attacante locale si presenta tutto solo davanti a Scarpelli che para, riprende Zini ma, al momento del tocco a rete, viene spinto dalla stesso Bega. Rigore netto, trasformato dallo stesso bomber colchonero. Al 41’ il Terranuova ha la palla per riportarsi avanti, ma Dema la sciupa calciando fuori, mentre in pieno recupero un Terranuova ormai in confusione rischia la beffa, ma Tiganj non concretizza. Finisce così in parità, un match dall’ andamento strano, che non cambia di una virgola la situazione delle contendenti.