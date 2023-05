Il Terranuova scippato

Grosseto

GROSSETO (3-5-2): Nannetti; Crivellaro, Bruno, Cretella; Carannante, Bruni, Diambo, Pasciuti (4’ s.t. Battistoni), Gomes (6’ s.t.s. Aleksic); Giustarini (34’ p.t. Cesaroni; 3’ s.t.s. Scaffidi), Moscatelli (1’ s.t.s. Caprioli). A disposizione: Cirillo, Ferrante, Ciolli, Generali. Allenatore: Cretaz.

TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Antonielli; Farini, Artini, Bega; Cioce, Dema (45’ s.t. Maloku), Gautieri (15’ p.t. Petrioli; 11’ s.t.s. Mascia), Massai, Meucci (25’ s.t. Schinnea; 35’ s.t. Ceppodomo); Benucci, Sacconi. A disposizione: Limentra, Neri, Mazzeschi, Occhiolini. Allenatore: Calori.

Arbitro: Striamo di Salerno (Ciannarella-Tagliafierro)

Note: ammoniti Battistoni, Crivellaro, Moscatelli, Ceppodomo, Cretella, Artini. Espulso Neri dalla panchina.

FIRENZE – Dopo la prima storica stagione in serie D, il Terranuova Traiana torna sul palcoscenico regionale dell’Eccellenza. Finisce a reti inviolate alle Due Strade di Firenze la sfida play-out che ha visto il Grosseto mantenere la categoria, in una gara che fino all’ultimo ha tenuto tutti col fiato sospeso. Nell’extra time il clima si è poi surriscaldato, con le proteste dei valdarnesi per un fallo di mano in area di rigore che l’arbitro Striamo di Salerno non ha visto.

La partita inizia con ritmi incalzanti. Benucci al 6’ prova il destro dalla distanza, che termina sopra la traversa. Dopo soli 15 minuti Gautieri sventola bandiera bianca. L’esterno destro che aveva saltato la gara con il Seravezza non è nelle condizioni di proseguire e viene sostituito da Petrioli. Poi è l’ex Montevarchi Giustarini ad abbandonare il campo per un infortunio. Nella prima frazione il Terranuova prova ad alzare il baricentro e il Grosseto difende bene la propria metà campo. Il secondo tempo inizia a parti invertite, con il Grosseto che vuole archiviare la pratica e i valdarnesi che si trovano a dover smorzare le iniziative degli avversari. Schinnea è una meteora. La sua permanenza in campo dura appena dieci minuti a causa di un problema alla gamba e il suo posto viene preso da Ceppodomo. Benucci si mangia le mani nell’ultimo minuto di recupero, quando il suo tracciante sinistro finisce fuori ad una manciata di centimetri dal palo sinistro di Nannetti.

Dopo 90 minuti, il risultato è inchiodato sullo 0-0 e si procede con i supplementari. All’8’ i maremmani evitano un gol sicuro del Terranuova grazie a un salvataggio sulla linea di Carannante con un braccio: le immagini rivelano che è un evidente calcio di rigore. Ma il signor Striamo, incredibilmente, non è di questo avviso, si continua tra le proteste valdarnesi. Adesso i ragazzi di Calori tentano il tutto per tutto, perché non hanno niente da perdere. Palo di Cretella al 14’, poi si entra nell’ultimo quarto d’ora. È un vero e proprio assedio, con i tentativi di Cioce e Artini vicinissimi a scrivere la storia. Alla fine arriva la sentenza: Grosseto salvo, Terranuova Traiana retrocesso con la rabbia dei giocatori e della società per il clomoroso errore arbitrale.

Francesco Tozzi