Il Terranuova cerca la posizione migliore Tra le ipotesi anche la sfida alla Sangio

di Francesco Tozzi

L’avventura in serie D del Terranuova Traiana non si concluderà oggi nella gara interna contro il Seravezza. Le infinite combinazioni aritmetiche potrebbero portare il club di piazza Coralli, nella peggiore delle ipotesi, a giocarsi gli spareggi per evitare la retrocessione diretta in Eccellenza. "Non siamo una squadra abituata a fare calcoli – sottolinea il tecnico Simone Calori – dobbiamo portare a casa il massimo da ogni partita. Vincere ci garantirebbe un miglior piazzamento in vista dei playout e un solo punto ci darebbe maggiore sicurezza, ma i ragazzi sono abituati a dare tutto in ogni match. Il nostro è un gruppo sereno che da due anni ogni domenica si gioca l’ultima spiaggia e lotta sul campo per continuare a sognare". Ricapitolando, il Terranuova arriva ai playout se vince o pareggia, ma anche nel caso in cui perda assieme a Montespaccato e Città di Castello. Il team di Calori si gioca invece lo spareggio per non retrocedere se perde e una tra Montespaccato e Città di Castello vince.

Se tutte e tre le compagini si ritrovano a 35 punti, per la peggiore differenza reti negli scontri diretti sarà spareggio tra Terranuova Traiana e Castello in campo neutro. I playout potrebbero nascondere delle sorprese. Se i terranuovesi si posizionassero terzultimi e la Sangiovannese scivolasse nel sestultimo slot, guardando anche i risultati sugli altri campi, non è da escludere un terzo derby valdarnese per la permanenza in categoria. Sul piatto c’è poi il ricorso della Sangio al Coni per il caso delle porte basse, che finora ha premiato il Grosseto con una vittoria a tavolino. Da non dimenticare inoltre che il Seravezza potrebbe subire una penalizzazione a causa dello schieramento per venti partite di un calciatore che non ha mai scontato la squalifica comminata nella stagione precedente.

COSÌ IN CAMPO (Ore 15)

TRAIANA (3-5-2): Antonielli, Farini, Artini, Bega, Cioce, Dema, Gautieri, Massai, Meucci, Benucci, Ceppodomo. A disp.: Limentra, Neri, Maloku, Petrioli, Mascia, Saputo, Mazzeschi, Sacconi, Schinnea. All. Calori.

SERAVEZZA POZZI (4-3-3): Lagomarsini, Cavalli, Ivani, Benedetti, Camarlinghi, Mannucci, Bedini, Vietina, Maffei, Monacizzo, Podesta. A disp.: Mariani, Vignozzi, Solabarrieta, Remedi, Masini, Sforzi, Gabrielli, Bresciani, Manfredi. All.: Amoroso.

Arbitro: Campazzo di Genova (Cordeddu-Mascia).