Il Terranuova ancora ko Ora si gioca tutta la stagione ai playout con il Grosseto

TERRANUOVA TRAIANA

0

SERAVEZZA POZZI

1

TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Antonielli, Farini, Artini, Bega, Cioce, Petrioli (21’ s.t. Mascia), Dema (34’ s.t. Neri), Massai, Schinnea (7’ s.t. Ceppodomo), Benucci, Meucci (11’ s.t. Maloku). A disposizione: Limentra, Mazzeschi, Saputo, Giusti, Occhiolini. Allenatore: Calori.

SERAVEZZA POZZI (4-3-3): Lagomarsini, Cavalli, Granaiola (27’ s.t. Podestà), Ivani (29’ s.t. Remedi), Benedetti, Camarlinghi, Mannucci, Masini (27’ s.t. Vietina), Maccabruni, Bedini, Monacizzo (31’ s.t. Bresciani). A disposizione: Mariani, Vignozzi, Bachini, Maffei, Manfredi. Allenatore: Amoroso

Arbitro: Campazzo di Genova (Cordeddu-Mascia)

Rete: 41’ s.t. Benedetti

Note: ammoniti Bedini, Mannucci, Meucci.

TERRANUOVA – Il Terranuova Traiana perde la gara interna contro il Seravezza nell’ultima di campionato, interrompendo la striscia di quattro risultati utili consecutivi. Come all’andata, ma in quel caso finì 1-1, i terranuovesi sono stati beffati sul finale dal capocannoniere del girone Benedetti. I valdarnesi, pur uscendo sconfitti dal Matteini, riescono ad agguantare la zona play-out con 35 punti. Retrocedono in Eccellenza, invece, Montespaccato e Città di Castello, dietro rispettivamente a 33 e 32 punti. Una giornata al cardiopalmo per i tifosi biancorossi, incollati agli smartphone per ricevere gli aggiornamenti dagli altri campi. Giunti al termine dei 90 minuti, la notizia della vittoria del Montespaccato a Orvieto ha iniziato a circolare in rete, un dato che ha fatto scattare il panico in tribuna, perché avrebbe significato spareggio con i romani per evitare la retrocessione diretta. Poi è arrivata la rettifica, 1-1, sgombran

do il campo da ogni dubbio: Grosseto-Terranuova Traiana è lo scontro salvezza che si giocherà il prossimo fine settimana a porte chiuse in campo neutro, vista la squalifica dello Zecchini fino al 30 maggio. Per l’incrocio tra sestultima e terzultima il regolamento parla chiaro. In caso di parità si ricorrerà ai tempi supplementari e se il pareggio dovesse persistere a passare è la squadra con il miglior piazzamento al termine della stagione. Per la squadra di Calori non ci sono alternative: dve solo vincere. La cronaca. Il tecnico deve fare i conti con le pesanti assenze di Gautieri, Sacconi e Scarpelli. Il Seravezza non lascia niente di intentato e nel primo tempo costringe i locali ad alzare le barricate. A pochi minuti dalla fine il gol che decide la partita.

Francesco Tozzi